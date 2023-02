Podejrzana dotacja od rządowej agencji. Jest zawiadomienie ws. 55 mln zł dla 27-latka

Dziennikarze Radia ZET i portalu RadioZET.pl na początku lutego ujawnili, że NCBiR przyznał 55 mln zł na "wątpliwy" projekt badawczy. Dotacja przypadła zarejestrowanej w Gdańsku spółce, która zgłosiła projekt "Rozwiązań IOT do śledzenia towarów w łańcuchu dostaw i monitorowania parametrów ich transportu".

Spółka o kapitale 5 tysięcy złotych została założona 10 dni przed ostatecznym terminem składania wniosków, przez jedną osobę. Wniosek firmy otrzymał najniższą możliwą ocenę dopuszczającą do finansowania, czyli 10 na 16 punktów i został zgłoszony w ostatniej chwili, to jest po godzinie 23. Ostatniego dnia trwania konkursu wydłużono możliwość składania wniosków z godziny 16 do 24. Po terminie składania wniosków zwiększono też ogólną kwotę do rozdysponowania, z 645 mln do 811 mln zł.

Miliony z NCBiR dla 27-latka. Jest zawiadomienie do prokuratury

W środę NCBiR poinformował, że jeszcze w ubiegłym tygodniu, to jest 8 lutego, skierował zawiadomienie do prokuratury. Dotyczy ono "możliwości popełnienia przestępstwa dotyczącego potencjalnych nieprawidłowości w procesie wyboru dofinansowania projektu złożonego w ramach konkursu 'Szybka ścieżka - Innowacje cyfrowe'".

W poniedziałek NCBR ujawnił, że już 9 lutego doszło do zmiany na stanowisku pełniącego obowiązki szefa NCBiR. Posadę stracił Paweł Kuch. Centrum zaczął kierować Jacek Orzeł. Według informacji nieoficjalnych zdymisjonowana została też zastępczyni Pawła Kucha. W ubiegłym tygodniu po informacjach Radia ZET, NCBiR kontrolowali posłowie Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba i Dariusz Joński. Posłowie byli w siedzibie rządowej agencji 6 i 9 lutego.

- Wszystkie te działania NCBiR-u to próba uratowania byłego pełniącego obowiązki szefa Pawła Kucha, który nadal startuje w konkursie na dyrektora centrum. To co zdarzyło się w konkursie "Szybka ścieżka - Innowacje cyfrowe" to jego całkowita kompromitacja - mówi Radiu ZET poseł Michał Szczerba.

RadioZET.pl