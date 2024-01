Warunek 6 godzin na stawienie się w wojsku został wprowadzony rozporządzeniem „w sprawie wzoru karty powołania do służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny”. Termin wydania tego dokumenta to 9 grudnia ubiegłego roku, a wprowadzenia w życie 13 stycznia 2024 roku.

Zapis w rozporządzeniu nie oznacza jednak, że każdy z wezwanych do służby ma teraz 6 godzin na stawienie się w jednostce wojskowej. Ten zapis dotyczy dwóch sytuacji: mobilizacji i wojny.

W rozporządzeniu czytamy, że: „kto w czasie mobilizacji lub wojny, będąc powołany do czynnej służby wojskowej, nie zgłasza się do tej służby w określonym terminie i miejscu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 (art. 687 ustawy)”, oraz: „Kto w czasie mobilizacji lub wojny w celu trwałego uchylenia się od obowiązku służby wojskowej, będąc powołany do czynnej służby wojskowej, nie zgłasza się do tej służby w określonym terminie i miejscu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 (art. 688 ust. 1 pkt 6 ustawy)”.

6 godzin na stawienie się w wojsku. Kogo i kiedy dotyczy ten obowiązek?

Autorzy rozporządzenia dodają, że "określony termin" stawienia się na służbie oznacza „nie później niż w ciągu sześciu godzin od powzięcia informacji o ogłoszeniu mobilizacji powszechnej lub wybuchu wojny”.

W trakcie mobilizacji może być też podany precyzyjny termin pojawienia się w bazie, np. „drugiego dnia (...) do godziny 12:00”. Według rozporządzenia oznacza to, że osoba powołana jest zobowiązana stawić się we wskazanym kolejnym dniu mobilizacji „liczonym w stosunku do pierwszego dnia mobilizacji określonego w prawym górnym rogu pierwszej strony karty powołania”.

Jeśli wezwany nie będzie się w stanie stawić w wojsku, musi powiadomić dowódcę jednostki wojskowej i podać przyczyny „niemożności stawienia się oraz stawić się w oznaczonym miejscu niezwłocznie po ustaniu przyczyny uniemożliwiającej stawienie się w terminie określonym w karcie powołania”.

6 godzin na stawienie się w wojsku. Co trzeba zabrać na służbę?

Osoba powołana do służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny musi zabrać ze sobą kartę powołania, książeczkę wojskową, dowód osobisty, a także "inne dokumenty, według uznania, które mogą mieć wpływ na przebieg jej służby. Jest wskazane, aby osoba ta zabrała ze sobą niezbędne rzeczy osobiste (np. przybory toaletowe, przybory do pisania) oraz zapasową bieliznę i dzienną rację żywności” – dodają autorzy rozporządzenia.

Zmiana przepisów nie jest związana z planami obecnego lub poprzedniego rządu w sprawie mobilizacji. Art. 136 Konstytucji RP stanowi: "W razie bezpośredniego, zewnętrznego zagrożenia państwa Prezydent Rzeczypospolitej, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zarządza powszechną lub częściową mobilizację i użycie Sił Zbrojnych do obrony Rzeczypospolitej Polskiej".

Rozporządzenie o kartach mobilizacyjnych było poprzedzone rozporządzeniem ministra obrony narodowej z 28 września 2015 r. w sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń, które utraciło moc z dniem 24 października 2023 r. zgodnie z ustawą z 11 marca 2022 r. o obronie ojczyzny. Całe rozporządzenie MON ws. kart mobilizacyjnych można przeczytać tutaj - LINK.

Źródło: Radio ZET/ gov.pl/PAP/ Rzeczpospolita/ Ministerstwo Obrony Narodowej