Tragedia w szkole. 16-latek wyszedł do toalety, znaleziono go martwego

Do tragedii doszło we wtorek na terenie Zespołu Szkół nr 26 w Warszawie. Wstępne ustalenia mówią, że jeden z uczniów w trakcie lekcji poprosił o możliwość wyjścia do toalety. Nie wrócił już jednak do klasy. Niestety, został odnaleziony martwy.

Tragedia w szkole. Wyszedł do toalety i już z niej nie wrócił

Na miejsce oprócz służb ratunkowych przyjechała policja oraz prokurator. Przeprowadzone zostały oględziny zwłok. O sprawie wypowiedział się w rozmowie z Wirtualną Polską Szymon Banna z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

- W dniu dzisiejszym [wtorek - red.] prokuratora podejmie decyzję w przedmiocie wszczęcia śledztwa z art. 151 Kodeksu karnego, to jest w sprawie namowy lub udzielenia pomocy w targnięciu się na własne życie. Prokuratura podejmie też decyzję w przedmiocie zarządzenia sekcji zwłok zmarłego - przekazał. Dodał, że na tym etapie śledztwa prokuratura nie może udzielić bardziej szczegółowych informacji.

Dziennikarz WP przekazał również, że próbował skontaktować się z dyrekcją szkoły, której przedstawiciele nie chcieli jednak rozmawiać z mediami.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli masz myśli samobójcze lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem, warto poszukać wsparcia i pomocy specjalisty. Pod tymi numerami i adresami można uzyskać pomoc – czekają na ciebie psychologowie:

Telefoniczna Pierwsza Pomoc Psychologiczna: 22 425 98 48

Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111

Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123

RadioZET.pl/Wirtualna Polska