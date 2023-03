Zapytali Polaków o zakaz aborcji. Wyniki są jednoznaczne

Prawie 60 proc. Polaków jest zdania, że aborcja powinna być możliwa do 12. tygodnia ciąży. Co czwarta osoba sądzi, że lepszy byłby powrót do tzw. kompromisu aborcyjnego sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego - wynika z najnowszego sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej".