Do tragicznej w skutkach awantury doszło 11 lutego wieczorem w jednym z mieszkań na terenie krakowskich Łagiewnik. Jak poinformowała policja, odbyło się tam zakrapiane spotkanie, w którym uczestniczyli trzej mężczyźni i dwie kobiety.

"W pewnym momencie pomiędzy 38-latkiem i jego 42-letnim znajomym doszło do ostrej wymiany zdań, która szybko przerodziła się w awanturę i szarpaninę. W trakcie bójki 38-latek wyciągnął nóż i zranił swojego oponenta. Na miejsce wezwano załogę pogotowia ratunkowego, która reanimowała ciężko rannego 42-latka, a następnie zabrała go do szpitala. Niestety, jego życia nie udało się uratować" – relacjonowała krakowska policja.

Kraków. Atak nożem w mieszkaniu. Mężczyzna zmarł

Po ataku nożem 38-latek uciekł z mieszkania i przez osiem dni ukrywał się przed policjantami. Został jednak zatrzymany – policjanci odnaleźli go w niedzielę 19 lutego na terenie Płaszowa w Krakowie.

fot. screen KWP w Krakowie

- Śledczy przeprowadzili szereg operacyjnych ustaleń, które pozwoliły im wytypować miejsca, w których mógł ukrywać się poszukiwany mężczyzna - poinformował Sebastian Gleń, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa i został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Jak przekazała małopolska policja, 38-latek prowadzi wędrowny tryb życia, nie posiada stałego adresu zamieszkania, a także ma bogatą przeszłość kryminalną. Za zabójstwo grozi nawet dożywotnie więzienie.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/Małopolska Policja