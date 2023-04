Barbara Ciruk ukończyła studia na Wydziale Humanistycznym w ówczesnej białostockiej filii Uniwersytetu Warszawskiego. Wiele lat była związana z mediami w Białymstoku. W latach 1980-1996 pracowała w Polskim Radiu Białystok, a od 1996 do 2001 roku w TVP Białystok.

“Była otwarta i ciepła dla innych, uśmiechnięta, z dużym poczuciem humoru i zawsze chętna do pomocy drugiemu człowiekowi. Taką ją zapamiętamy” - czytamy w serwisie internetowym TVP Białystok. W 1994 roku została wyróżniona tytułem “Osobowości Radiowej Roku”.

Barbara Ciruk nie żyje. Była dziennikarką TVP Białystok i posłanką

Ciruk była też działaczką i polityczką. W latach 70. należała do Socjalistycznego Związku Studentów Polskich. Na początku lat 90. na krótko wstąpiła do Unii Demokratycznej, a w 2001 roku dostała się do Sejmu z listy SLD w okręgu białostockim. W 2004 roku przystąpiła do Socjaldemokracji Polskiej Marka Borowskiego. W Sejmie była członkinią Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Startowała jeszcze dwukrotnie w wyborach do Sejmu (2005 i 2007 rok) oraz sejmiku województwa podlaskiego (2006), ale nie udało jej się uzyskać mandatu. Wróciła wtedy do pracy dziennikarskiej.

Barbara Ciruk zmarła w środę w wieku 66 lat po długiej i ciężkiej chorobie. “Przyglądałam się jej z daleka i kibicowałam, bo życie miała niełatwe. Po latach zdążyłam zaproponować jej audycję o niej samej. Była zaskoczona i szczęśliwa, przyszła do radia, wzruszona, bo po tylu latach. A ja chciałam tylko oddać hołd, Królowej Eteru, Właścicielce Piątkowych Nocy, Radia Sowa i mojej młodości” - napisała na Facebooku Dorota Sokołowska z Polskiego Radia Białystok.

RadioZET.pl/Radio.bialystok.pl/Wirtualnemedia.pl