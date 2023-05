Wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podczas swojego pobytu w Brukseli oświadczył, że Polska jest gotowa szkolić ukraińskich pilotów na samolotach F-16. Zastrzegł jednak, że takie szkolenie jeszcze się nie rozpoczęło, choć wcześniej taką informację podawał szef dyplomacji Unii Europejskiej Josep Borrell.

Błaszczak: Polska gotowa szkolić ukraińskich pilotów na samolotach F-16

- Jesteśmy gotowi takie szkolenie prowadzić. Zaproponowałem, żeby takiego rodzaju szkolenie zostało zaliczone do szkoleniowej misji unijnej, która jest prowadzona w Polsce - poinformował. Podkreślił także "bardzo wysoką ocenę tej misji dokonaną przez agendy UE".

- To świadczy o dużym przygotowaniu naszych instruktorów. [...] Jest to przykład znakomitej współpracy państw europejskich na rzecz wsparcia dla Ukrainy. Jest to narzędzie, które pozwoli na refundację ponoszonych kosztów podczas szkolenia żołnierzy ukraińskich - dodał szef MON.

Błaszczak rozmawiał też ze swoim niemieckim odpowiednikiem Borisem Pistoriusem na temat uruchomienia w Polsce hubu do utrzymania czołgów Leopard. - Byłby on "przeznaczony do utrzymania czołgów Leopard, które są już w Ukrainie". - Są tam pewne wyzwania przed nami, ale jestem dobrej myśli, że je pokonamy - powiedział polityk.

- Rozmawialiśmy również na temat wydłużenia obecności Patriotów niemieckich na ziemi polskiej. Jestem tu optymistą. Sądzę, że w niedługim czasie minister Pistorius odwiedzi Polskę. Będziemy mieli sposobność, żeby na ten temat rozmawiać w szczegółach - dodał wiceszef polskiego rządu.

RadioZET.pl/PAP