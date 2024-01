W szkołach zawodowych i technikach we wtorek rozpoczęła się kolejna sesja egzaminu zawodowego w Formule 2019 i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Formule 2012 i w Formule 2017. W systemie pojawiły się jednak błędy.

"W związku z doniesieniami o błędach systemu, związanych z odbywającymi się egzaminami zawodowymi, MEN zwróciło się do CKE o niezwłoczne wyjaśnienia" – poinformował resort w środę we wpisie na platformie X. "Wyniki wszystkich egzaminów będą przeliczone prawidłowo" – podkreśliło MEN. Pod wpisem pojawiły się krytyczne komentarze. “Śmiechu warte, w skrócie: państwo z tektury” - napisał jeden z użytkowników Twittera.

Egzamin zawodowy 2024. Pojawił się błąd, CKE wyjaśnia

Wicedyrektor CKE Horacy Dębowski przekazał, że problemy dotyczą części pisemnej egzaminu zawodowego w sesji ZIMA 2024, przeprowadzanego z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminów (SIOEPKZ). "Informujemy, że w związku z problemem technicznym po stronie partnera technologicznego CKE, w maszynie ASE wyświetlanie liczby poprawnych odpowiedzi po zakończeniu egzaminu w części pisemnej może funkcjonować niepoprawnie" – czytamy.

CKE uspokaja jednak, że problem techniczny dotyczy wyłącznie sposobu wyświetlania wyników wstępnych na ekranie zdającego i że wszystkie wyniki zdających będą przeliczone prawidłowo. "Bardzo przepraszamy za tę niedogodność" – napisał Dębowski.

Egzamin zawodowy składa się z dwóch części – pisemnej i praktycznej – na stanowisku egzaminacyjnym. Część pisemna dla wszystkich zdających w Formule 2012 lub 2017 przeprowadzana jest 10 stycznia, a w Formule 2019 10–15 stycznia 2024 r. Część praktyczna w Formule 2012, 2017 i 2019 odbywa się w terminie 9–20 stycznia według harmonogramów ogłoszonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Egzamin zawodowy w trzech formułach. Kiedy wyniki?

W Formule 2019 do części pisemnej egzaminu zgłoszono ponad 177 tys. osób przystępujących do egzaminu w 220 kwalifikacjach, a do części praktycznej ponad 185 tys. osób w 204 kwalifikacjach w poszczególnych zawodach. W Formule 2012 do części pisemnej egzaminu zgłoszono ponad 170 osób przystępujących do egzaminu w 57 kwalifikacjach, a do części praktycznej ponad 250 osób w 65 kwalifikacjach w wyodrębnionych zawodach. W Formule 2017 do części pisemnej egzaminu zgłoszono ponad 300 osób przystępujących do egzaminu w 78 kwalifikacjach, a do części praktycznej ponad 800 osób w 90 kwalifikacjach w wyodrębnionych zawodach.

Aby zdać egzamin w części pisemnej, trzeba otrzymać minimum 50 proc. punktów możliwych do uzyskania, a z części praktycznych – minimum 75 proc. punktów.

CKE informuje, że wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i egzaminów zawodowych przeprowadzanych w sesji ZIMA 2024 będą dostępne 27 marca: w przypadku egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie Formuła 2012 wyniki dostępne będą poprzez serwisy poszczególnych okręgowych komisji egzaminacyjnych; w przypadku egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie Formuła 2017 i egzaminów zawodowych Formuła 2019 wyniki będą dostępne poprzez system SIOEPKZ.

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną świadectw, certyfikatów i dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i dyplomów zawodowych do szkół nastąpi 8 kwietnia.

Źródło: Radio ZET/PAP - Danuta Starzyńska-Rosiecka/MEN