Do wypadku w Brodnicy Górnej doszło około godziny 9:00. Jak przekazała oficer prasowa komendanta powiatowego policji w Kartuzach sierż. Aldona Domaszk, funkcjonariusze wstępnie ustalili, że 37-letnia kobieta kierująca volkswagenem z nieznanych przyczyn straciła panowanie nad pojazdem, który zjechał z drogi, uderzył w drzewo i dachował.

Brodnica Górna. 10-latek zginął w wypadku na DW228

Pojazdem podróżowały cztery osoby. – Wskutek zdarzenia i odniesionych obrażeń 10-letni chłopiec zginął na miejscu mimo podjętej reanimacji. Trzy osoby zostały przewiezione do szpitala – relacjonowała policjantka.

Jak dodała sierż. Domaszk, funkcjonariusze, wyjaśniając okoliczności tragedii, na miejscu zdarzenia zabezpieczyli ślady, wykonali oględziny miejsca wypadku i sporządzili dokumentację fotograficzną.

Seria tragicznych wypadków

Policja wzywa do bezpiecznej jazdy. – Apelujemy: jedź ostrożnie, bądź rozważny za kierownicą – podkreśliła sierż. Domaszk. W weekend na polskich doszło już do kilku śmiertelnych wypadków. W sobotę wieczorem we wsi Nowiec w powiecie sztumskim zginęła 20-letnia kobieta w ciąży. Nienarodzonego dziecka również nie udało się uratować. Również w sobotę w Będziemyślu samochód wjechał w pieszych – zginął tam 25-letni mężczyzna.

W nocy z 14 na 15 lipca czterech młodych mężczyzn zginęło w wypadku przy moście Dębnickim w Krakowie. Samochód, którym jechali, zjechał z nadbrzeża przy ulicy Zwierzynieckiej i dachował. Wśród ofiar śmiertelnego wypadku jest syn celebrytki Sylwii Peretti.

RadioZET.pl/PAP