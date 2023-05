Brutalne zabójstwo w Bydgoszczy. To była zemsta za chomika

Telefon z niepokojącym zgłoszeniem podniósł w poniedziałek 1 maja dyżurny z komendy w Śródmieściu. Jak precyzuje lokalny oddział Gazety Wyborczej, ktoś z bliskich miał poprosić o interwencję słowami "tu dzieje się coś złego, słychać przeraźliwy pisk". Interweniujący na miejscu patrol ustalił przybliżoną wersję wydarzeń, według której młody, 30-letni mężczyzna, jeden z mieszkańców, miał w poprzedzający wieczór zastać na podłodze "zagryzionego, najprawdopodobniej przez psa, chomika". Na ten widok miał rzucić się na psa i zmordować go "ze szczególnym okrucieństwem".

Komenda nie precyzuje, czy truchło psa znajdowało się w mieszkaniu w trakcie interwencji, ale twierdzi, że mężczyzna "miał wyrzucić ciało do kontenera". Został zatrzymany do wyjaśnienia, a na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego usłyszał zarzut "uśmiercenia ze szczególnym okrucieństwem". Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w więzieniu, gdzie zaczeka do rozprawy, podczas której może usłyszeć maksymalnie nawet 5 lat więzienia.

