Nożownik zaatakował policjanta w czasie interwencji. Jak podał lokalny serwis Sedziszowlokalnie.pl, do napaści z nożem doszło 6 marca o poranku. Mundurowi dopiero po tygodniu ujawnili więcej informacji o zdarzeniu.

"Funkcjonariusze udali się na jedną z posesji w miejscowości Brzeziny, celem realizacji doprowadzenia do placówki medycznej mieszkającego tam mężczyzny. Początkowo podczas interwencji był on spokojny" – przybliżyli okoliczności wizyty u mieszkańca policjanci.

Brzeziny. Atak nożem na policjanta. Otrzymał kilka ciosów

Gdy mundurowi poinformowali go, że muszą zrealizować "nakaz doprowadzenia", mężczyzna wpadł w szał. "Zaczął się również agresywnie zachowywać, nie reagował na wezwania policjantów do zachowania zgodnego z prawem, dlatego też funkcjonariusze użyli środków przymusu bezpośredniego, aby go obezwładnić. W trakcie tej czynności zaatakował jednego z nich nożem, zadając mu kilka ran" – relacjonowała podkarpacka policja.

Funkcjonariuszowi udzielono po wszystkim pomocy medycznej. Nie wymagał leczenia w szpitalu. 40-latek usłyszał m.in. zarzuty uszkodzenia ciała oraz napaści na funkcjonariusza publicznego.

"Grozi mu za to kara do 10 lat pozbawienia wolności" – przekazała policja. W piątek sąd zgodził się z wnioskiem prokuratora o zastosowaniu wobec mężczyzny aresztu tymczasowego. Śledztwo ws. ataku nożem na policjanta prowadzi Prokuratura Rejonowa w Ropczycach.

