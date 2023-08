Burza wokół Niedzielskiego. Minister nie uniknie konsekwencji, sztab kalkuluje straty

Z doniesień Wirtualnej Polski wynika, że podczas posiedzenia sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości politycy poruszyli temat afery wokół Adama Niedzielskiego. Chodzi o ujawnienie wrażliwych danych jednego z lekarzy.

Dymisja Adama Niedzielskiego "zaogniłaby temat"

Rozmówcy portalu ze środowiska partii rządzącej twierdzą, że "temat nie rezonuje (jeszcze) w niepokojący dla PiS spokój w ich elektoracie". "Dlatego też - jak słyszymy - nie podjęto na razie decyzji o odwołaniu Niedzielskiego ze stanowiska" - czytamy.

Dalej wyjaśniono, że dymisja Adama Niedzielskiego zaogniłaby temat, rozpowszechniła go w debacie publicznej i doprowadziła do debaty na temat zastępstwa ministra zdrowia. - Musimy to przetrzymać - mówią rozmówcy Wirtualnej Polski. Zaznaczają przy tym, że żaden scenariusz nie jest wykluczony.

Konsekwencje afery wokół Niedzielskiego. "Zostanie odcięty od kampanii"

Głosu w sprawie afery wokół ministra zdrowia nie zabrał jeszcze prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. "Prezes widzi jednak, jaką niechęć budzi minister w szeregach partyjnych i prawicowym elektoracie już od czasów pandemii" - pisze Wirtualna Polska. Politycy obozu rządzącego zwracają uwagę, że Niedzielski był "twarzą ostrych lockdownów, co pamięta wielu wyborców".

Brak dymisji nie oznacza, że Niedzielski nie poniesie konsekwencji. Według informacji Wirtualnej Polski zostanie on odcięty od kampanii obozu władzy i "pozostanie bez szans na pierwsze miejsce na liście wyborczej". Minister zdrowia miał już odwołać występy medialne zaplanowane na wtorek.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska