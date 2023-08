Niedzielski nie zamierza przepraszać za kontrowersyjny wpis. Szef MZ wydał oświadczenie

Adam Niedzielski w opublikowanym w sobotę na Twitterze oświadczeniu przekazał, że upublicznienie informacji o wystawieniu recepty przez lekarza zatrudnionego w szpitalu miejskim w Poznaniu, miało na celu – z jednej strony – obronę dobrego imienia Ministerstwa Zdrowia, ale przede wszystkim obronę interesów pacjenta. "Te informacje, przekazane w ogólnopolskiej stacji TVN, wprowadzały nieuzasadniony lęk wśród pacjentów, co do braku możliwości otrzymania należnej im recepty" – napisał minister. Dodał, że "wymagało to stanowczej reakcji i zniwelowania niepewności pacjentów, która została zasiana wypowiedziami lekarza".

Minister zastrzegł, że "nikt nie miał wglądu w dane zapisane na koncie wskazanego lekarza i nikt w to konto nie ingerował". "Tym samym nie doszło do naruszenia jakichkolwiek przepisów" – ocenił szef MZ. Ponadto – jak napisał – na podstawie przepisów ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, minister zdrowia jest uprawniony do dostępu do informacji dotyczącej wystawienia przez daną osobę recepty pro auctore. – Dostęp ten, co jeszcze raz podkreślę, nie odbywa się poprzez indywidualne konto lekarza czy pacjenta – zaznaczył Niedzielski. "Na koniec stanowczo jeszcze raz podkreślam, że moja reakcja była tylko i wyłącznie odpowiedzią na upublicznianą przez lekarza nieprawdę" – oświadczył minister zdrowia.

Burza po wpisie ministra Niedzielskiego. Lewica i NIL idą do prokuratury

– Lewica składa zawiadomienie do prokuratury w związku z przekroczeniem uprawnień funkcjonariusza publicznego przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego – przekazał w sobotę podczas konferencji prasowej w Międzyzdrojach współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń. – Minister upublicznił dane wrażliwe, które są tajemnicą lekarską, tajemnicą także pacjenta na jednym z portali społecznościowych – dodał.

– Nie może być tak, że najważniejsze osoby w państwie, odpowiedzialne za nasze zdrowie i bezpieczeństwo, traktują pacjentów jako "żywe tarcze wyborcze", lekarzy jak swoich wrogów – stwierdził. Politycy Lewicy zaapelowali też do Rzecznika Praw Obywatelskich "o podjęcie działań wyjaśniających działalność ministra Niedzielskiego".

Również Naczelna Izba Lekarska zapowiedziała w sobotę złożenie zawiadomienia do prokuratury w związku z wypowiedzią Adama Niedzielskiego w sprawie problemów z wystawianiem recept. "Po analizie prawnej wpisów Pana Ministra Niedzielskiego na portalu Twitter/X informujemy, że NIL złoży w najbliższych dniach zawiadomienie do prokuratury w związku z możliwością popełnienia przestępstwa przez funkcjonariusza publicznego Pana Adama Niedzielskiego. Jednocześnie kierujemy zawiadomienia do RPO, RPP i UODO" – czytamy.

RadioZET.pl/PAP