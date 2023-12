Burza wokół transmisji pogrzebu Natalii z Andrychowa. TVN24 wydaje oświadczenie

Pogrzeb Natalii z Andrychowa, która zmarła po wielu godzinach marznięcia w tym mieście, rozpoczął się we wtorek o godzinie 13. Wcześniej telewizja TVN24 zapowiedziała, że przeprowadzi z niego transmisję. W sieci mogli ją zobaczyć tylko użytkownicy abonamentu TVN24 GO.

"Za zgodą rodziny będziemy relacjonowali uroczystości pogrzebowe od godziny 13 w TVN24 GO" – zapowiedziała w mediach społecznościowych telewizja. Ten wpis wywołał olbrzymie oburzenie internatów i dziennikarzy.

Pogrzeb Natalii z Andrychowa. Burza wokół transmisji TVN24

"Nie brnijcie, zrezygnujcie z tego pomysłu!", "Paszoł won, hieny przebrzydłe", "Transmitowanie pogrzebu dziecka w płatnym kanale (w jakimkolwiek kanale też) to niesłychana nieprzyzwoitość", "Wstydu nie macie!!!!" - to tylko nieliczne z krytycznych komentarzy pod wpisem stacji.

Stacja odniosła się do licznych zarzutów o wykorzystanie tragedii 14-latki do dziennikarskich celów. "Od początku, jako redakcja, jesteśmy głęboko poruszeni historią Natalii. Szeroko relacjonowaliśmy ją na naszej antenie i w portalu, pozostając w stałym kontakcie z rodziną. W porozumieniu z nią zdecydowaliśmy się także, na relacjonowanie uroczystości pogrzebowych. Za tymi decyzjami stoi nasza wspólna troska o to, by historia Natalii nigdy się nie powtórzyła. Byśmy - wstrząśnięci tą tragedią - potrafili w przyszłości, systemowo i po ludzku, reagować na krzywdę drugiego człowieka. Komunikat zapowiadający transmisję z pogrzebu był niefortunny, za co przepraszamy" – przekazano na profilu TVN24 Newsroom w serwisie X.

Również i to oświadczenie generuje w sieci krytyczne komentarze. Przebija się przede wszystkim aspekt transmisji wydarzenia w płatnym abonamencie, a nie w ogólnodostępnej telewizji. "Troska o dobro dziewczynki w momencie, gdy chcecie zarobić na transmisji z pogrzebu", "Jesteście tak poruszeni historią Natalii, że postanowiliście ją zmonetyzować? Nieźle" – czytamy.

Źródło: Radio ZET/Twitter.com