Bus uderzył w ciężarówkę. W samochodzie były dzieci, są ranni

Do wypadku doszło na A4, między węzłem Opole Zachód a węzłem Brzeg. Bus przewożący dziewięć osób miał najechać na naczepę pojazdu ciężarowego. Wskutek wypadku czworo dzieci trafiło do szpitala. Jezdnia w kierunku Wrocławia jest zablokowana. Utrudnienia mają tam potrwać co najmniej do godz. 7.

Zderzenie busa z ciężarówką. W pojeździe były dzieci

Zdarzenie potwierdził asp. sztab. Dariusz Grudzień ze stanowiska kierowania opolskiego komendanta wojewódzkiego PSP, który przekazał, że w działaniach na miejscu obecnie bierze udział pięć zastępów straży pożarnej.

Jak dowiedziała się PAP jedno z dzieci doznało złamań; obrażenia pozostałej trójki najprawdopodobniej nie są poważne.

RadioZET.pl/PAP