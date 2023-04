Były oficer GROM ostrzega: Obrona terytorialna wyjdzie na ulice z bronią

- Za zmianami przyjętymi w prawie stoi jakieś dziwne parcie fanatyków broni do włóczenia się z bronią po mieście – komentuje w programie Podejrzani Politycy Extra Paweł Moszner.- Ta poprawka otwiera drogę do ubiegania się o pozwolenie na broń do ochrony osobistej dla ludzi, których władza sobie wybrała – oburza się i dodaje, że nie chodzi o osoby, które służyły wcześniej w służbach i mają doświadczenie z krótką bronią, ale przede wszystkim o żołnierzy WOT, którzy w trakcie swojej służby ćwiczą tylko w weekendy i nie dają pewności, że będą się obchodzić z bronią odpowiedzialnie. Były oficer GROM alarmował w tej sprawie posłów opozycji od wielu miesięcy. Pierwszy raz mówiliśmy o tej sprawie w „Podejrzanych Politykach” miesiąc temu, a po naszym programie odłożono prace nad ustawą i wydawało się, że temat ugrzęźnie w sejmie.

Stało się inaczej, a ustawę deregulacyjną podpisał ostatnio prezydent Andrzej Duda. Mimo że największe kontrowersje w ustawie dotyczą opodatkowania zbiórek, służącym zebraniu środków na drogie terapie dla dzieci, kwestia broni może być kolejnym zarzewiem gorącej politycznej dyskusji. W sprawie zbiórek władza zaczęła się już wycofywać i zapowiada zmianę. Podobnie może stać się z przepisami dotyczącymi broni. Tym bardziej że swoje pomysły ustaw w tym temacie zgłaszali już m.in Paweł Kukiz, Republikanie i Solidarna Polska.

„Na podstawie tej poprawki tysiące ludzi z tzw. innej państwowej formacji uzbrojonej i żołnierzy WOT będzie mogło występować o pozwolenia na broń do ochrony osobistej. Umożliwi to nieprzygotowanym osobom noszenie broni w sklepach, kinach, w restauracjach i na placach zabaw pomiędzy naszymi dziećmi.” - czytamy w projekcie petycji przygotowanej przez grupę doświadczonych oficerów praktykujących strzelectwo reprezentowaną przez Mosznera, którą od dziś można podpisywać w serwisie Avaaz.

Jego obawy podziela opozycja. Według Joanny Kluzik – Rostkowskiej, posłanki Platformy Obywatelskiej już sam tryb pracy nad ustawą był zastanawiający, a temat przepisów, które regulują ułatwienia w dostępie do broni, wymaga szerszej dyskusji w gronie ekspertów i przedstawicieli służb. Posłowie opozycji, z którymi rozmawiało RadioZET.pl uważają, że termin uchwalenia poprawek nie jest przypadkowy, bo PiS walczy o podobny elektorat, co promująca jak najszerszy dostęp do broni Konfederacja.

- Ustawę przygotowałem półtora roku temu w 2021 roku, więc trudno mówić, że wyszliśmy z pomysłem, który ma służyć bieżącej polityce. Ma ona w założeniu wzmocnić potencjał obronny Polski i Polaków – mówi Bartłomiej Wróblewski, szef komisji deregulacyjnej z PiS. Na pytanie o zastrzeżenia niektórych ekspertów wskazujących m.in. na niezrozumiałe faworyzowanie żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej poseł odpowiada, że już podczas przyjęcia do służby muszą oni przejść testy i szkolenia, które sprawiają,że z dwuletnim stażem w tej formacji są gotowi do bezpiecznego używania broni. Jego zdaniem WOT się sprawdził, a argumenty przeciwników ustawy uważa za motywowane politycznie.

- Krytykę ułatwień w dostępie do broni dla WOT formułują Ci sam, którzy wcześniej krytykowali w ogóle samą ideę powołania WOT do życia – dodaje poseł i podkreśla, że poprawki dotyczące broni w ustawie deregulacyjnej nie są liberalizacją przepisy, ale bardziej ich racjonalizacji i doprecyzowaniu.

Oglądaj

Według Pawła Mosznera skutki zmian w ustawie mogą być bardzo niebezpieczne.

- Żołnierze WOT to tacy żołnierze weekendowi. W ciągu swojej służby ćwiczyli w sumie raptem kilkadziesiąt dni. Ponadto w czasie swoich szkoleń używają głównie karabinków, a nie pistoletów – mówi RadioZET.pl były instruktor GROM. - To nie jest dziki zachód i nie ma żadnego uzasadnienia, dla którego musielibyśmy mieć nosić pistolety przy sobie na co dzień. Moje hasło to broń na strzelnice, a nie na ulice. – komentuje i wzywa do wycofania się ze zmian w przepisach. Wątpliwości przy pracach nad ustawą zgłaszali też inni eksperci.

- Trzeba bardzo uważać, komu ustawa dodaje broń. Samo noszenie munduru nie powinno automatycznie uprawniać do posiadania broni. To wymaga dodatkowych warunków, a przede wszystkim wykazania czynnego uczestnictwa w zajęciach szkoleniowych – mówi Jarosław Grzelka biegły sądowy, ekspert w dziedzinie broni palnej, amunicji i balistyki w portalu prawo.pl, jeszcze zanim ostatecznie przyjęto zmiany w przepisach.

Tymczasem rozmówca Radosława Grucy w podcaście "Podejrzani Politycy Extra" podkreśla, że szczególnie dziwić może, że były policjant, który odszedł ze służby nie ma takich ułatwień jak "terytorialsi", a zapewniono je bliżej nieokreślonym „pracownikom innej państwowej służby uzbrojonej”.

- Nie doprecyzowano o kogo może chodzić, więc ktoś być może uzna, że ułatwienia mogą objąć np. strażników w NBP czy straży wodnej – ironizuje były oficer i instruktor strzelectwa. Dodaje, że z jego informacji pochodzących od policjantów wynika, że ustawa nie była przez policję oficjalnie konsultowana. Na pytania wysłane przez nas do Komendy Głównej Policji do momentu publikacji nie otrzymaliśmy odpowiedzi.