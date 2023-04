Zbrodnia w Chodzieży. Śledczy ustalili makabryczne szczegóły. "Brakuje słów"

- To nie było samobójstwo rozszerzone, to było poczwórne zabójstwo najbliższych członków rodziny. To wielka tragedia, brakuje słów - powiedział w rozmowie z Onetem prokurator Łukasz Wawrzyniak, rzecznik poznańskiej Prokuratury Okręgowej. W poniedziałek wieczorem w domu jednorodzinnym przy ul. Podgórnej w Chodzieży znaleziono ciała czterech osób dorosłych i kilkumiesięcznego dziecka.