Chaos na Okęciu. Delegacja od kilkunastu godzin nie chce opuścić samolotu

Samolot z RPA stoi wiele godzin na płycie lotniska na Okęciu. Jak ustalił reporter Radia ZET, jest to jedna z maszyn delegacji prezydenta RPA Cyrila Ramaphosy, który w czwartek 15 czerwca był w Polsce. Głowa państwa odleciała drugim samolotem do Kijowa, gdzie wraz z przedstawicielami innych państw z Afryki przygląda się skutkom wojny Rosji i Ukrainy.

Okęcie. Chaos na lotnisku. Delegacja nie chce opuścić samolotu

Dlaczego samolot stoi na płycie, a przedstawiciele władz RPA nie chcą go opuścić? Okazuje się, że część delegacji nie ma dokumentów, by swobodnie wyjść z lotniska. Po drugie - głównie dodatkowi ochroniarze prezydenta kraju mają broń nieoficjalnie. Nie mają na nią odpowiednich zezwoleń.

Jak usłyszał reporter Radia ZET, osoby mogą opuścić samolot, ale bez broni. Nikt nie wyraził na to zgody. Maszyna stoi więc na płycie, bo pilotom skończył się czas pracy. Po południu prawdopodobnie samolot odleci do RPA. Rzeczniczka Lotniska Chopina Anna Dermont zapewniła Radio ZET, że pasażerom dowożone są napoje i jedzenie. Nie mogą wychodzić na płytę lotniska. Część z nich stoi na schodkach przed drzwiami do samolotu.

RadioZET.pl