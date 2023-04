Chodzież: Kim był zabójca rodziny? O Krzysztofie krążą legendy

Chodzież zelektryzowała Polskę, rozpaliła wyobraźnie i postawiła wiele pytań. Po tym, jak prokuratura zdradziła, że najbardziej prawdopodobnym winnym jest 41-letni Krzysztof A., który wraz z ofiarami spoczął na domowej podłodze, media zaczęły obiegać historie przytaczane przez jego sąsiadów i znajomych.

Tragedia w Chodzieży. Podejrzany Krzysztof A., ojciec rodziny

Policja otrzymała zgłoszenie w poniedziałek (24 kwietnia) ok. 20.00. Jeden z członków rodziny A. odkrył w domu pierwsze ciała - 41-letniego Krzysztofa i 39-letniej żony Marty - przypadkowo, przybył na ul. Podgórną 52, by sprawdzić, dlaczego kontakt z bliskimi nagle się zerwał. Kryminalni na miejscu zastali kolejne drastyczne sceny: na piętrze wyżej odkryto zwłoki starszej pary, jak się później okazało rodziców Krzysztofa: 73-letniego mężczyzny i 72-letniej kobiety. A później w końcu zwłoki małego dziecka, niespełna pięciomiesięcznego Stasia, przykrytego kołdrą.

Przewodnia narracja prokuratury jest taka, że to Krzysztof zamordował swoją rodzinę, po czym popełnił samobójstwo. Biegli podczas zaplanowanej już sekcji zwłok odpowiedzą na szereg pytań, w tym m.in. jak dokładnie i w jakiej kolejności doszło od śmierci konkretnych członków rodziny. W tej sprawie pierwsze informacje zdradził już w rozmowie z portalem RadioZET.pl prok. Łukasz Wawrzyniak z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Nie przegap: Sekcja zwłok po makabrze w Chodzieży. "Winny załatwił sprawę sam"

Chodzież. Kim był Krzysztof A. (41 l.)? Przed zabójstwem spacerował z żoną

Tymczasem pojawiają się nowe doniesienia nt. samego Krzysztofa A. i jego przeszłości. Lokalni mieszkańcy w rozmowie m.in. z portalem SE.pl zdradzają, że w niewielkim wielkopolskim miasteczku "wzbudzał kontrowersje". Jedna z kobiet przytaczała sytuację z 20 kwietnia, co w kontekście braku dokładnej wiedzy nt. tego kiedy doszło do zabójstw, budzi niepokój. Opowiada, że widziała, jak w czwartek mężczyzna wraz z żoną wyszedł na spacer z małym Stasiem w wózku. "Szli razem w deszczu, po chwili wrócili osobno" - czytamy. Najpierw Krzysztof, później partnerka z synem, co miałoby sugerować kłótnię. Inna historia sięga 20 lat wstecz, kiedy Krzysztof A. był jeszcze na studiach. "Pewnego razu zakrwawiony turlał się po trawniku na ogrodzie. Jego mama wezwała wtedy pogotowie" - twierdzi kobieta.

Wiadomo, że 41-latek kończył Akademię Rolniczą, ale przed samobójczą śmiercią zajmował się tworzeniem łapaczy snów - ozdób domowych. Z żoną poznał się w Anglii. Do Polski wrócili najprawdopodobniej dlatego, że starsi rodzice mężczyzny wymagali pomocy. Kobieta także zajmowała się ręcznymi wyrobami - malowała torebki i sprzedawała je przez internet.

Choroba rodziców

Kontekst choroby rodziców podnosi też jeden z najbardziej znanych profilerów kryminalnych w Polsce Jan Gołębiowski. W mediach społecznościowych opiniował, że taki obrót spraw mógł być silnym stresorem dla mężczyzny.

"41 letni mężczyzna nie był karany, a rodzina nie miała założonej Niebieskiej Karty, nie było tam interwencji policji. Sąsiedzi określali ich jako osoby spokojne, wręcz zamknięte, stroniące od otoczenia. Media podają, że 41 latek przyjechał z Sochaczewa do domu rodzinnego, około 2 miesięcy temu, aby opiekować się rodzicami. Można tutaj postawić hipotezę o reakcji na zmianę w dotychczasowym życiu sprawcy. Prawdopodobne są jakieś problemy zdrowotne ojca sprawcy, które zmusiły do przyjazdu i wiążącej się z tym zmiany życiowej. Opiekowanie się kimś chorym jest obciążające i może być źródłem stresu, który wraz z innymi czynnikami doprowadza do kryzysu psychologicznego skutkującego dekompensacją zachowania - tutaj niestety w postaci ekstremalnego wybuchu agresji" - czytamy. Profiler dodaje też możliwy kontekst tzw. "zabójstwa z litości".

""Przez moment zastanawiałem się nad możliwością wystąpienia zabójstwa "z litości", co spełniałoby znamiona art 150 kk, a następne zabójstwa to już skutek tego pierwszego, zakończone samobójstwem poagresyjnym. Wiemy też, że małżeństwo miało kilkumiesięcznego synka. Pojawienie się dziecka na świecie również może być wyraźnym stresorem" - dodaje. To w większości jednak mgliste hipotezy, choć oparte na fachowej wiedzy specjalisty, wymagające potwierdzeń. Pierwszą próbą uzyskania bardziej oficjalnych informacji będzie sekcja zwłok zaplanowana na 27 kwietnia.

RadioZET.pl/SE.pl/Facebook