Wojskowe ćwiczenia pod kryptonimem ROUTE 604 na drogowym odcinku lotniskowym drogi wojewódzkiej nr 604 pomiędzy miejscowościami Ruskowo a Przeździęk Wielki w województwie warmińsko-mazurskim potrwają do 29 września – podała w komunikacie ppłk Magdalena Busz z Wydziału Działań Komunikacyjnych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Od 18 września do 3 października w związku z wojskowymi ćwiczeniami odcinek DW 604 o długości ok. 3 km jest całkowicie zamknięty dla ruchu.

Ćwiczenia ROUTE 604. F-16 i MiG-29 wystartują z drogi

ROUTE 604 jest szkoleniem lotniczym z wykorzystaniem drogowego odcinka lotniskowego. Ma na celu przećwiczenie procedur lądowania i startu wojskowych statków powietrznych na drodze publicznej, aby w razie sytuacji kryzysowej umożliwić lotnictwu operowania nawet po zniszczeniu macierzystej bazy.

Na Drogowym Odcinku Lotniskowym zadania realizować będą samoloty z 1 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego MiG-29 i Su-22, myśliwce F-16 z 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, samoloty transportowe C-130, C-295 i M-28 z 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego oraz samoloty szkolno-treningowe M-346 z 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego. Zadania realizować będą nie tylko piloci, ale także niezbędny do zabezpieczenia samolotów personel służby inżynieryjno-lotniczej, wojskowa straż pożarna, logistycy, JTAC (wysunięty nawigator naprowadzania lotnictwa), a także Wojska Obrony Terytorialnej oraz Żandarmeria Wojskowa.

Jak wyjaśniło w komunikacie DGRSZ, wbrew pozorom nawet zwykła droga publiczna może być miejscem wykorzystanym do lądowania i startów samolotów wojskowych. Przeznaczeniem drogowych odcinków lotniskowych jest pełnienie funkcji lotnisk rezerwowych dla wojska. Drogowe Odcinki Lotniskowe powinny spełniać określone wymagania. Droga musi być utwardzona i przystosowana do startów i lądowań samolotów wojskowych. Każdy taki odcinek ma po obydwu stronach poszerzenia tworzące miejsca postojowe, gdzie maszyny mogą być tankowane i uzbrajane.

Zamknięcie drogi Ruskowo – Przeździęk Wielki. Wyznaczono objazdy

Dojazd do miejscowości na odcinku zamkniętej drogi będzie możliwy zarówno od strony Nidzicy, jak i od strony Wielbarka, natomiast przejazd przez obszar pomiędzy miejscowościami Ruskowo a Przeździęk Wielki nie jest możliwy – podało w komunikacie DGRSZ. Zalecany jest objazd drogą wojewódzką nr 545 Nidzica – Jedwabno i drogą wojewódzką nr 508 Jedwabno – Wielbark.