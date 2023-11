Czarnek ogłasza ogólnopolską akcję. Zaproszono wszystkie szkoły i przedszkola

"Szkoła do hymnu" to kontynuacja akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki. Resort Przemysława Czarnka informuje, że aby wziąć udział w wydarzeniu, dyrektor szkoły, przedszkola, placówki oświatowej lub inna uprawniona przez niego osoba ma wypełnić ankietę zgłoszeniową widoczną w Systemie Informacji Oświatowej. Na zgłoszenia MEiN czeka do czwartku 9 listopada do godziny 23:59.

Szkoły polonijne i polskie szkoły za granicą chętne do udziału w akcji "Szkoła do hymnu" proszone są o wypełnienie ankiety dostępnej na stronie Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Każda placówka, która weźmie udział w akcji, otrzyma pamiątkowy dyplom.

"Szkoła do hymnu". W całym kraju uczniowie odśpiewają "Mazurka Dąbrowskiego"

MEiN zachęca do dzielenia się relacjami ze wspólnego śpiewania "Mazurka Dąbrowskiego" - publikowania komunikatów na stronach internetowych placówek oraz udostępniania zdjęć i filmów w mediach społecznościowych z oznaczeniem #SzkołaDoHymnu.

W 2018 roku wspólne śpiewanie hymnu odbyło się pod hasłem "Rekord dla Niepodległej". W akcji uczestniczyło 4,8 mln uczniów i 475 tys. nauczycieli w 24,4 tys. przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych w całym kraju. W akcję zaangażowało się także 13,7 tys. uczniów oraz 1 tys. nauczycieli ze 109 szkół polonijnych z całego świata.

Rok później hymn wspólnie śpiewało 4,1 mln uczniów oraz 405,4 tys. nauczycieli w całej Polsce. Łącznie swój udział w akcji zgłosiło 20,5 tys. szkół z całego kraju oraz ponad 100 placówek polonijnych. W 2020 roku – mimo trwającej epidemii koronawirusa i zdalnego nauczania - do akcji w różnej formie przystąpiło w sumie 16,3 tys. szkół, przedszkoli i placówek oświatowych z całego kraju oraz 134 placówki polonijne. W 2021 roku w akcji wzięło udział prawie 21 tys. szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, blisko 4 mln uczniów i prawie 380 tys. nauczycieli w całym kraju oraz 359 szkół polonijnych.

W ubiegłym roku "Mazurek Dąbrowskiego" wybrzmiał w blisko 20,5 tys. szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Hymn narodowy w ostatni dzień roboczy przed Narodowym Świętem Niepodległości o symbolicznej godzinie 11:11 odśpiewało ponad 4 mln uczniów i blisko 400 tys. nauczycieli z całego kraju. W akcji wzięło też udział 359 szkół polonijnych, w tym 231 szkół społecznych, 46 szkół przy placówkach dyplomatycznych i 82 szkoły w systemie oświaty kraju zamieszkania.

