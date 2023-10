Członkowie komisji usunięci. Takie pytanie zadano wyborcy

- Dwie osoby z 9 osobowej Komisji zostały odwołane ze względu na to, że nienależycie wykonywały swoje obowiązki - podała PAP rzecznik tczewskiego ratusza Małgorzata Mykowska. Wyjaśniła, że do zdarzenia doszło w Obwodowej Komisji Wyborczej numer 25 w Tczewie.

Członkowie komisji usunięci. Niewłaściwe pytanie i ponad 2 promile alkoholu we krwi

Szczegóły odwołania jednego z członków Komisji podał PAP Komisarz Wyborczy w Gdańsku sędzia Rafał Terlecki. - Jeden z członków Komisji wyraźnie zapytał wyborcę, dlaczego nie głosuje w referendum - przekazał.

Do innego incydentu doszło we Wrocławiu. Ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu miał 45-letni mężczyzna zasiadający w jednej z Obwodowych Komisji Wyborczych w tym mieście. Policja sporządziła wniosek do sądu o ukaranie mężczyzny.

WAŻNE: Wyniki wyborów parlamentarnych opublikujemy na RadioZET.pl o godzinie 21.

Jak powiedział PAP rzecznik Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu kom. Wojciech Jabłoński o tym, że jeden z członków komisji wyborczej przyszedł do lokalu wyborczego pod wypływem alkoholu, poinformował policję przewodniczący tej komisji. - Policjanci, którzy pojechali na miejsce, sprawdzili trzeźwość 45-letniego mężczyzny. Okazało się, że ma ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu – powiedział Jabłoński.

Dodał, że zgodnie z procedurą mężczyzna nie został dopuszczony do wykonywania obowiązków członka komisji i wyproszony z lokalu wyborczego. - Policjanci sporządzili też wniosek do sądu o ukaranie mężczyzny – podał Jabłoński.

PAP - autor: Piotr Mirowicz, Piotr Doczekalski