Czym sypać drogi i chodniki? Sól odchodzi do lamusa, oto alternatywy

Zimą ulice i chodniki często są bardzo śliskie. To sprawia, że wzrasta ryzyko poślizgnięć. Jak zabezpieczyć ścieżki i przejścia dla pieszych, by nie stanowiły zagrożenia? Sposobów jest kilka. Zdecydowanie najczęściej używa się do tego soli drogowej. Popularne zamienniki to między innymi: piasek oraz fusy.