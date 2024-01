Mróz w lutym w Polsce. Czy czeka nas powrót srogiej zimy?

W styczniu 2024 pogoda była wyjątkowa: takiego mrozu nie było w Polsce od 7 lat. We wtorkowy poranek 9 stycznia w niektórych miejscach temperatura wynosiła nawet rekordowe – 27°C. Po prawdziwej zimie, od kilkunastu dni temperatura cały czas rośnie. W całym kraju pogoda oscyluje między 5 a 10 stopni Celsjusza, w wielu miejscach pada deszcz. Aura jest dość nieprzyjemna: poza opadami deszczu występuje silny, porywisty wiatr. Taka pogoda ma się utrzymać jeszcze przez kilka dni. Na przełomie stycznia i lutego w ciągu dnia temperatura będzie cały czas dochodziła do 10 stopni Celsjusza. Czeka nas delikatny mróz nocami (na wschodzie) i całodobowe, dodatnie temperatury na zachodzie Polski. W całym kraju mogą pojawiać się poranne mgły. Jednak w prognozach na luty widać wyraźną zmianę w pogodzie. Póki co nie mamy co liczyć na nadejście przedwiośnia.

Mróz w lutym w Polsce. Kiedy będzie padał śnieg?

Do części Europy już na początku lutego wróci piękna zima. Na wschodzie i północy kontynentu będą umacniały się ośrodki wysokiego ciśnienia: na wschodzie Europy temperatura zacznie spadać, a arktyczne powietrze spływać będzie na południe i południowy zachód, również w kierunku naszego kraju. Według danych Unijnej Służby ds. Zmian Klimatu, (Copernicus Climate Change Service - C3S), w lutym może powstać rzadko spotykany układ niżów. Jeśli do tego dojdzie, może nas czekać starcie z dojmującymi, dwucyfrowymi mrozami. Eksperci przewidują, że mrozy i opady śniegu w lutym mogą być jeszcze silniejsze niż w styczniu. Mrozy rozpoczną się na przełomie pierwszego i drugiego tygodnia lutego. Mocny spadek temperatury prognozowany jest po 10. lutego.

– Luty rozpoczynający się wyżową i mroźną pogodą wpisuje się na razie w normy kreślone przez pogodę przez dziesiątki lat. Czy wytrwa w tym surowym scenariuszu? Model długoterminowy amerykańskiej Narodowej Administracji Oceanu i Atmosfery wylicza, że w Polsce ma on być zupełnie normalny pod względem termicznym. Luty ma więc duże szanse stanąć na wysokości zadania, tak jak do tej pory robi to styczeń. Z tym, że raczyć nas może nie tyle śnieżycami, ile falami mrozu – wyjaśnia synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Jeśli chodzi o prognozy długoterminowe, stosuje się w nich głównie modele statystyczne, co oznacza, że są one obarczone dużym ryzykiem błędu. Dlatego pogodę należy śledzić na bieżąco.