16-latek pobił młodszą i mniejszą od siebie dziewczynkę 16 lipca w lesie w miejscowości Debrzno w powiecie człuchowskim. Jego kolega nagrywał wszystko telefonem.

Na nagraniu widać, że nastolatek grozi dziewczynie i każe jej “wypier***ać”. 13-latka odpowiada, że jeśli ją uderzy, pójdzie po ojca albo zgłosi policji, że ją zaatakował. Chłopak ignoruje te ostrzeżenia, podchodzi do dziewczyny, chwyta ją za włosy i zaczyna ciągnąć za sobą. Później zaczyna bić dziewczynkę po głowie i kopać. Ostatni cios w głowę jest tak mocny, że dziecko upada. Kolega napastnika śmieje się i dopinguje brutalnego 16-latka. - O, k***a, dobrze! - wykrzykuje.

Debrzno. 13-letnia dziewczynka pobita przez 16-latka

Sprawę zgłoszono policji 18 lipca. Dzielnicowy z Debrzna dotarł do nagrania, ustalił dane osób widocznych na filmie i tożsamość sprawcy pobicia. “Zebrany materiał został przekazany do komendy w Człuchowie, gdzie 16-letni mieszkaniec Debrzna usłyszał zarzut naruszenia nietykalności 13-letniej dziewczyny. Przyznał się do zarzucanego mu czynu” - poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Człuchowie.

Sprawą 16-latka z Debrzna zajmuje się Wydział Rodzinny i Nieletnich człuchowskiego Sądu Rejonowego. Wiadomo również, że dziewczynka nie doznała poważnych obrażeń.

RadioZET.pl/Zawszepomorze.pl/KPP w Człuchowie