Matka zorientowała się zbyt późno. Dramatyczna akcja ratunkowa

Do zdarzenia doszło ok. godz. 13 w piątek przy ul. Obrońców Westerplatte w Drawsku Pomorskim (woj. zachodniopomorskie). To w tym czasie i miejscu grupka osób zatrzymała patrol straży miejskiej, prosząc o pomoc w wydostaniu dziecka z samochodu, którego drzwi nie można otworzyć.

Drawsko Pomorskie. Matka zatrzasnęła dziecko w nagrzanym samochodzie

Na miejscu była matka dziecka, właścicielka pojazdu, które zaparkowane zostało w pełnym słońcu.

- Jak się okazało, kilka chwil wcześniej, niefortunnie drzwi auta zostały zatrzaśnięte, a kluczyki wraz z dzieckiem pozostały w samochodzie. Konieczne było szybkie działanie, gdyż pojazd stał na słońcu, a temperatura w jego wnętrzu wzrastała – przekazał kierownik Referatu Promocji i Sportu drawskiego magistratu Marcin Łukasz.

Urzędnik zaznaczył, że strażnicy miejscy i mechanicy z jednego z warsztatów samochodowych, którzy włączyli się do akcji, próbowali dostać się do samochodu tak, by nie trzeba było wybijać w nim szyby. Niestety, bezskutecznie. Jedną z bocznych szyb wybił strażnik miejski, otwarto drzwi i matka wyciągnęła swoje dziecko z auta.

Filmik z interwencji został umieszczony na stronie drawskiego magistratu.

PAP - Inga Domurat