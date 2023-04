Dyżurny stanowiska kierowania Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Lubaniu na Dolnym Śląsku poinformował, że do wypadku doszło w nocy w soboty na niedzielę w Stankowicach. Służby medyczne wezwane na miejsce zdarzenia stwierdziły zgon mężczyzny.

Sześć osób przebywających w domu wolnostojącym wyprowadzono z budynku z objawami lżejszego zatrucia tlenkiem węgla. Cztery osoby, w tym dzieci przewieziono do szpitala na badania.

ZOBACZ: Zatrucie czadem (tlenkiem węgla): objawy i pierwsza pomoc

Jak podało Radio Wrocław, rodzina wróciła do domu po tygodniowej nieobecności. Mężczyzna zszedł do piwnicy, by rozpalić w piecu na pelet. To tam go znaleziono.

RadioZET.pl/PAP