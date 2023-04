Media: 2-latek włożył rączkę do maszynki do mięsa. Dramatyczna akcja ratunkowa

Dramatyczna akcja ratunkowa w miejscowości Budy-Grzybek w powiecie grodziskim (woj. mazowieckie). TVN24 podał, że w sobotę wieczorem wezwano medyków do małego dziecka.

Mazowieckie. 2-latek włożył rączkę do maszynki do mięsa. Przyleciał LPR

Aspirant Katarzyna Zych z Komendy Powiatowej Policji zrelacjonowała serwisowi przebieg interwencji. - Około dwuletnie dziecko, chłopiec, włożył rączkę do maszynki do mięsa. Rączka została uszkodzona i utknęła w tym urządzeniu. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - poinformowała policjantka. Serwis wyjaśnił, że 2-latek został przetransportowany do jednego z warszawskich szpitali.

Służby ustalają okoliczności zdarzenia. Katarzyna Zych wyjaśniła, że matka była trzeźwa, gdy została przebadana po wypadku. W trakcie interwencji policja zabezpieczała również miejsce lądowania śmigłowca LPR.

