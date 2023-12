Rosyjska rakieta wleciała w piątek w polską przestrzeń powietrzną o poranku w okolicy miejscowości Wożuczyn-Cukrownia i po kilku minutach opuściła terytorium RP. Wojsko łączy ten incydent z największym od miesięcy atakiem rakietowym Rosji wymierzonym w Ukrainę.

Do sprawy odnosiło się już wojsko oraz minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Głos zabrał też wiceszef tego resortu Stanisław Wziątek.

Rosyjska rakieta nad Polską. "Nie możemy wykluczyć prowokacji"

- To mogła być jedna ze słabszych konstrukcji, która nie została precyzyjnie zaprogramowana albo wystąpił błąd techniczny i rakieta zboczyła z toru – oceniał Wziątek. Zaznaczył, że na ten moment nie można wykluczać żadnego scenariusza wydarzeń.

- Trzeba sprawdzić, czy to nie było działanie o charakterze prowokacji albo weryfikacji naszego sposobu reagowania. I jeden i drugi przypadek powinniśmy dokładnie sprawdzać — zaznaczył Wziątek.

Wiceszef MON odniósł się też do pretensji posła PiS Mariusza Błaszczaka, byłego szefa resortu obrony. Błaszczak zarzucił nowej koalicji rządowej unikanie informacji o zdarzeniu. - To wywołuje uśmiech albo żałość, jeżeli mówi to pan minister Błaszczak, który doprowadził do tego, że w pół roku nie znaleziono rakiety pod Bydgoszczą, a dopiero wtedy dymisjonowano dowódców – komentował w TVN24 Wziątek. Wiceminister zwrócił uwagę, że MON pod nowym kierownictwem zmienił narrację i od razu reaguje na sytuację.

Źródło: Radio ZET/TVN24