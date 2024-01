Ksiądz wrzucił pieniądze z tacy do puszki WOŚP. “I dołożył z portfela dużą kwotę”

Ksiądz Kazimierz Klaban, proboszcz parafii polskokatolickiej w Elblągu, zaskarbił już sobie sympatię ludzi z całej Polski. Po raz kolejny postanowił przekazać pieniądze z tacy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Jego akcja stała się tradycją i jest nazywana elbląskim cudem.

W niedzielę ks. Klaban zagrał z WOŚP po raz ósmy. “Po kazaniu ks. proboszcz poinformował wszystkich obecnych, na jaki cel będzie dziś przeznaczona taca, o czym wspominał od dłuższego czasu. Wyjaśnił, że wcześniej zgodziła się na to Rada Parafialna. Wierni, składając datki do koszyka oklejonego serduszkami WOŚP, byli o wiele bardziej hojniejsi niż w inne niedzielę” - relacjonował na Facebooku Jerzy Fulara, który był na mszy.

Ks. Klaban znów przekazał pieniądze z tacy na WOŚP

Ks. Klaban po mszy i udzieleniu błogosławieństwa poprosił wolontariuszy WOŚP przed ołtarz i przełożył do puszek wszystkie zebrane pieniądze. “W pewnej chwili wyciągnął własny portfel i dołożył od siebie prywatnie do puszek sporą kwotę. Dodał tylko: nie żałuję ani grosza, bo wiem na jaki cel to przeznaczam” - przekazał Jerzy Fulara.

Duchowny wiele razy już wyjaśniał, dlaczego przekazuje pieniądze z tacy na akcję Jerzego Owsiaka. - Był czas, że bardzo dużo ludzi mi pomogło w różny sposób, a ja nie jestem z tych, którzy od życia chcieliby tylko brać i czerpać. Doszedłem do wniosku, że ten dług społeczny należy w końcu spłacić. Nie ukrywałem również tego, że wielokrotnie leżałem w szpitalu, wówczas widziałem na szpitalnych sprzętach ponaklejane serduszka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i wtedy pomyślałem, a czemu nie na ten cel przekazać? - mówił portalowi Express Elbląg ksiądz Kazimierz Klaban.

Zaznaczył, że nie chce oceniać innych księży. - Tyle jest czasem szumu wokół tego, że ksiądz się porządził i przekazał jedną tacę na WOŚP [...] ja nie chcę absolutnie oceniać innych ludzi czy księży, bo nie jestem do tego powołany, niemniej jednak mogę to powiedzieć otwarcie, że gdyby każdy ksiądz w tym dniu przekazał tacę z jednej mszy, to zapewniam, że by nie zubożał - powiedział w rozmowie z lokalnym portalem.

