Ci księża grają z WOŚP. "Róbmy, co możemy, żeby się z tej propagandy nienawiści wyleczyć"

Wolontariusze WOŚP dostali zakaz kwestowania pod kościołami w parafiach w Limanowej (woj. małopolskie) i w Domanowie (woj. wielkopolskie). Proboszcz pierwszej z nich poinformował, że czarę goryczy przelało pojawienie się trzy lata temu na licytacji obrazu... "Matka Boska Kermitowska", na którym w miejsce Jezusa zamieszczono słynną żabę.

Są jednak księża, którzy jawnie zachęcają do wpłat na WOŚP, a nawet sami są wolontariuszami wydarzenia pod batutą Jurka Owsiaka. Tłumaczą, że walka z Orkiestrą nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem.

Kościół i WOŚP. Niektórzy księża grają z Owsiakiem

"Smutne i przykre są medialne informacje o księżach, którzy zapowiadają przeganianie wolontariuszy WOŚP z terenów przykościelnych. I choć są to sytuacje jednostkowe, incydentalne, to jednak ta przysłowiowa łyżka dziegciu może zniszczyć wiele dobra i wyrządzić wiele zła nie tyle WOŚP-owi, co przede wszystkim Kościołowi i ewangelizacji" - napisał ks. Rajewski, proboszcz polskiej parafii w Londynie.

"Identyfikator, puszka i inne gadżety już gotowe na jutrzejszy Finał WOŚP" - poinformował kapłan, który już w sobotę był przygotowany na niedzielną zbiórkę. "Róbmy, co możemy, żeby się z tej propagandy nienawiści wyleczyć" - podkreślił, a winnym wpisie przypomniał, że "chrześcijaństwo to miłość, przyjaźń, muzyka".

Proboszcz parafii polskokatolickiej pw. Dobrego Pasterza w Łękach Dukielskich (woj. podkarpackie) ks. Roman Jagiełło od lat wspiera WOŚP. W dzień finału zaprasza wolontariuszy do kościoła, a wierni zamiast na tacę pieniądze wrzucają do puszek. Nie inaczej będzie w tym roku.

Ksiądz Klaban z Elbląga od lat przekazuje pieniądze z tacy na WOŚP

To samo można powiedzieć o aktywności ks. Kazimierza Klabana, proboszcza polskokatolickiej parafii Dobrego Pasterza w Elblągu. Pomysł przekazania Orkiestrze pieniędzy z tacy pojawił się w 2018 roku po powrocie kapłana ze szpitala. - Miałem drugi udar wówczas. Serduszka ponaklejane na te sprzęty wszystkie, które tam na salach były, dały dużo do myślenia. To był chyba taki bodziec do tego, żeby coś w tym kierunku zacząć po prostu robić - opowiadał duchowny w rozmowie z TVN24 w 2022 roku.

- To nie był ostatni raz. Jak kiedyś Jurek Owsiak powiedział: "do końca świata i jeden dzień dłużej", to ja mówię: "do końca, kiedy będę tutaj proboszczem i o jeden dzień dłużej" - zadeklarował duchowny.

Źródło: Radio ZET/Facebook/TVN24