Trwa 32. finał WOŚP. Na pierwszej konferencji w dniu wielkiego finału o godzinie 15 głos zabrał jej dyrygent, Jerzy Owsiak. - Jednorazowo ktoś wrzucił do puszki 100 tysięcy złotych. Robiliśmy nawet symulację, jak włożyć (taką kwotę – red.) do puszki – powiedział na konferencji po godzinie 15 Jurek Owsiak. Darczyńca najwyraźniej chciał pozostać anonimowy.

Szef WOŚP przekazał, że do tej pory doszło do jednego nieprzyjemnego incydentu – ktoś ukradł puszkę WOŚP na Warmii i Mazurach. - To jeden wyjątek. Oddajcie skarbonkę, którą rąbnęliście! – apelował Jurek Owsiak.

Pierwszy incydent przed finałem WOŚP 2024. Owsiak reaguje

Po południu policjanci zatrzymali mężczyznę w miejscowości Orneta (warmińsko-mazurskie), który jest podejrzewany o kradzież puszki z pieniędzmi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Doszło do tego w sklepie spożywczo-przemysłowym. Stało się to w piątek, ale obsługa sklepu zgłosiła policji kradzież w sobotę. W puszcze było mniej niż tysiąc złotych. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce kradzieży, zabezpieczyli sklepowy monitoring, na którym nagrał się moment zabrania puszki.

Stąd policja wiedziała, kogo ma szukać. - W ocenie policji mężczyzna ten ma związek z kradzieżą puszki WOŚP w Ornecie. Wykonywane są z nim czynności śledcze, w najbliższym czasie usłyszy zarzuty - podała w niedzielę PAP oficer prasowa policji w Lidzbarku Warmińskim Beata Szydłowska.

W 2024 roku WOŚP zbiera fundusze na „płuca po pandemii”. Radio ZET również gra z WOŚP! Na licytację przekazaliśmy Złote Serduszko o numerze 34 i uruchomiliśmy radiową e-skarbonkę.

Źródło: Radio ZET