TVP nie tylko relacjonuje finał WOŚP na antenie, ale też podaje aktualne informacje na temat zgromadzonych kwot i wielu wydarzeń towarzyszących 32. finałowi. Portale internetowe Telewizji Polskiej również przekazują wieści na temat różnych form pomocy w zbiórkach, a serwis TVP Info zachęca nawet do przesyłania zdjęć dokumentujących, jak Polacy celebrują ten dzień.

WOŚP powróciła do TVP

- Telewizja Polska znów gra z Orkiestrą i znów tworzy historię, która może zmienić ludzkie życie - mówiła w sobotnim wydaniu "19:30" reporterka Małgorzata Wiśniewska. W materiale głównego programu informacyjnego TVP informowano m.in. o aukcjach, które stworzyli dziennikarze nadawcy publicznego. Z kolei na odzieży prowadzących i zaproszonych gości są widoczne słynne serduszka WOŚP.

Lider WOŚP nie kryje wzruszenia. - Przez parę dni przysyłali zdjęcia z telewizji, pasków na TVP Info. Pisali: "mówią o was, jesteście". I taka filozofia budowania życia w Polsce oznacza dla mnie niezwykle dużo. Przeżywam każdy dzień od 15 października - mówił w niedzielę Jerzy Owsiak, komentując powrót WOŚP na antenę TVP po 8 latach.

Jeszcze w zeszłym roku było to nie do pomyślenia. Przez 8 lat TVP przedstawiała WOŚP jako "festiwal absurdów i hipokryzji" i upolityczniony twór sympatyzujący z ówczesną opozycją. W "Wiadomościach" finałom poświęcano co najwyżej kilkanaście sekund, a w pamięci zbiorowej zapisało się wymazywanie serduszek WOŚP z kurtek osób, które pokazywane były w materiałach TVP.

Kiedyś Danuta Holecka dziękowała Owsiakowi na antenie TVP

Warto wspomnieć, że jedna z gwiazd TVP za czasów rządów PiS, czyli Danuta Holecka, w 2013 roku osobiście dziękowała Jerzemu Owsiakowi za jego działalność. - To sprzęt bardzo drogi. Stawiacie i urządzenia do rezonansu, i do tomografii. Mój synek sam korzystał wiele lat temu z waszego inkubatora, też z serduszkiem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, i za to bardzo dziękuję - mówiła wzruszona.

- Uratowaliście wiele ludzkich istnień dzięki temu, że mogła być dobra i szybka diagnoza. Dzięki temu, że mógł być właśnie dobry inkubator, czy pompa insulinowa. To chyba musi być ogromna satysfakcja? - dodała.

- Nie narzekamy, nie bijemy piany, po prostu robimy swoje. Dobrze, że ludzie też to rozumieją i mówią: "Ok, wy się tym zajmujecie, róbcie to jak najlepiej". Robimy to najlepiej jak tylko potrafimy i jak tylko możemy to robić - odpowiadał Owsiak. - I róbcie to do końca świata i jeden dzień dłużej - skwitowała prowadząca rozmowę. Holecka oddała również na aukcję WOŚP swój długopis, który został wylicytowany za 550 zł.

Telewizja Republika porównała WOŚP do hitlerowskiej inicjatywy

Rolę prawicowej tuby po zmianach w TVP przejęła Telewizja Republika, która porównała Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy do... inicjatywy rodem z hitlerowskich Niemiec. 8 stycznia na stronie internetowej stacji pojawił się artykuł zatytułowany "Serduszka, kwestujące dzieci, puszki, koncerty, aukcje - to, jak przypominają internauci, nic nowego". Tekst odnosił się do Winterhilfswerk, czyli Pomocy Zimowej dla Ludu Niemieckiego. Była to zbiórka zorganizowana za czasów III Rzeszy, której jednym z głównych inicjatorów był Adolf Hitler.

