Episkopat knebluje księży. Wchodzi nowe prawo

Konferencja Episkopatu Polski opublikowała w czwartek (30.04.23 r.) Dekret Promulgacji podpisany przez swojego przewodniczącego abp Stanisława Gądeckiego. Konsultacje nad dokumentem trwały ponad rok i rozpoczęły się podczas 393. Zebrania Plenarnego KEP w Kamieniu Śląskim. Jego zasady mają zacząć obowiązywać od 20 kwietnia br. Nowe brzmienie dokumentu jeszcze szczelniej zamyka drzwi kościoła przed światem zewnętrznym.

Episkopat knebluje księży. Nowy dokument izoluje Kościół

Dotąd duchownych w Polsce obowiązywały zasady z 2004 r., które - poza ogólnymi zasadami dot. głoszenia Ewangelii - zachęcały księży do uczestnictwa w przekazie medialnym. "W naszej epoce potrzebne jest aktywne i twórcze wykorzystanie mediów przez Kościół. Katolicy powinni odważnie «otworzyć drzwi» środków przekazu Chrystusowi, tak aby Jego Dobra Nowina była głoszona z dachów całego świata” - brzmi fragment starego dokumentu.

Nowe prawo ogranicza wypowiedzi ludzi Kościoła w mediach jedynie do przekazywania treści nauki wiary, nie własnych poglądów i spostrzeżeń. "Wypowiadając się w mediach, duchowni, osoby konsekrowane i członkowie stowarzyszeń życia apostolskiego powinni pamiętać, że są powołani do głoszenia nauki Chrystusa, a nie własnych opinii i poglądów, zwłaszcza takich, które mogą powodować zamęt, zgorszenie, wprowadzać podziały lub wywoływać negatywne emocje oraz do tego, by wiara i obyczaje wiernych nie doznały uszczerbku" - czytamy w art.4.

Pozostałe zapisy nakładają na wszystkich duchownych obowiązek uzyskania zgody na kontakt z mediami od własnego ordynariusza (wyższego przełożonego), występowanie w przekazach medialnych jedynie w strojach duchownych czy "zachowania szczególnej ostrożności" w prywatnych rozmowach za pośrednictwem mediów społecznościowych, ze względu na ryzyko "dostępu osób trzecich".

Dokument podpisał abp Stanisław Gądecki. Wchodzi w życie 20 kwietnia br. Biuro prasowe KEP odsyła jedynie do krótkiego komentarza rzecznika prasowego ks. Leszka Gęsiaka, w którym słyszymy ,że "zmiany były konieczne ze względu na ewolucję mediów w ostatnich latach". W mediach społecznościowych rzecznik zablokował możliwość komentowania swoich publikacji.

RadioZET.pl