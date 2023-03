Episkopat tłumaczy nowe prawo. Kościół nie cenzuruje, a profesjonalizuje się

Konferencja Episkopatu Polski ogłosiła w czwartek nowy dekret dot. reguł występowania duchownych w mediach. Prawo wchodzi w życie 20 kwietnia br., tym samym wypierając stare, sprzed 19 lat. Nowe zasady i potrzebę ich wprowadzenia relacjonuje ks. Rafał Kowalski, prorektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu i rzecznik prasowy archidiecezji wrocławskiej.

Episkopat reguluje medialną działalność księży. Co się zmienia?

Kowalski zwraca uwagę, że to, czego do tej pory nie uwzględniał dokument z 2004 r., to regulacja dot. kont księży w mediach społecznościowych. Chodzi o "ostrożność w prowadzeniu rozmów". - Wielu osobom łatwiej jest rozmawiać z księdzem przez komunikator. Często padają wtedy osobiste pytania, a do treści tych rozmów mogą mieć dostęp osoby trzecie. Zalecamy daleko posuniętą ostrożność, podkreślając jednocześnie, że nie ma możliwości, żeby w ten sposób księża udzielali np. rozgrzeszenia. Spowiedź z wykorzystaniem mediów społecznościowych jest niemożliwa - tłumaczy w przesłanym oświadczeniu.

Ten fragment dekretu traktuje też o ogólnych zasadach prowadzenia konta duchownego w mediach społecznościowych. "[...] powinny jednoznacznie wskazywać, że należą one do duchownego, osoby konsekrowanej lub członka stowarzyszenia życia apostolskiego np. przez umieszczenie właściwego określenia w nazwie konta, fotografii w stroju duchownym lub zakonnym w tzw. zdjęciu profilowym, czy wyraźnej informacji w opisie konta" - czytamy.

- Kolejna rzecz to transmisja mszy świętej. Pandemia sprawiła, że były transmitowane w różnym stopniu przygotowania. Często profesjonalnie, a innym razem np. z użyciem smartfona. Zwracamy tu uwagę na jeden szczegół, po takiej transmisji zapis mszy św. powinien zostać usunięty. Ze względu na to, że transmisja nie ma być uczestnictwem, ma na celu jedynie połączenie się ze wspólnotą wierzących. To kwestia łączności duchownej. Po zakończeniu eucharystii wspólnota już się rozeszła, a bywało, że relacje z mszy św. pozostawały w internecie - objaśnia.

Stare prawo przenosiło odpowiedzialność za przekazy medialne bezpośrednio na KEP, nowy dekret reguluje to nieco inaczej i od 20 kwietnia odpowiedzialni będą biskupi diecezjalni. To także oni mają udzielać specjalnej zgody na współpracę z dziennikarzami (np. pojawianie się księży w programach telewizyjnych i audycjach radiowych). - Ten dekret nie zabrania udzielania informacji dziennikarzom przez księży. Zwraca uwagę na to, że jeżeli jakikolwiek ksiądz będzie chciał podjąć stałą współpracę, albo będzie chciał w sposób powtarzalny brać udział w różnego rodzaju programach, powinien dostać na to stosowne upoważnienie - twierdzi ks. Kowalski dodając, że chodzi nie tyle o wiedzę konkretnych duchownych, a raczej kompetencje medialne. Tymczasem pkt. 1 dekretu głosi, że jedynie wypowiedzi duchownych, którzy otrzymali specjalne upoważnienie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko Kościoła.

Cały dokument KEP znajdziesz tutaj lub w mediach społecznościowych rzecznika, ks. Leszka Gęsiaka (poniżej). Duchowny blokuje możliwość komentowania swoich postów. W przesłanych przez nas pytaniach nie udzielił odpowiedzi, z jakiego powodu.

RadioZET.pl/KEP