Ewakuacja Polaków z Izraela. Trzy samoloty wylądowały w Warszawie

Ewakuowani, którzy wrócili do kraju, przejdą normalną kontrolę graniczną w Wojskowym Porcie Lotniczym, potem powinni spotkać się z oczekującymi na nich dziennikarzami.

Ewakuacja Polaków z Izraela. Trzy samoloty wylądował w Warszawie

"Pierwsze osoby ewakuowane z Izraela są już w Polsce. Dziękuję żołnierzom za sprawne przeprowadzenie operacji. Jesteście najlepsi!" - napisał na platformie X szef MON Mariusz Błaszczak.

O wylocie trzech wojskowych maszyn, by ewakuować Polaków z objętego konfliktem Izraela, poinformował w niedzielę po południu resort obrony narodowej, gdy do Tel Awiwu wysłano dwa Herculesy. Boeing wylądował ok. godz. 5:15, Herculesy przed godz. 9.

Później Błaszczak poinformował o wylocie Boeinga - dodał, że polecieli nim wojskowi medycy. MON podkreśliło, że priorytetem była ewakuacja m.in. wycieczki ze szkoły muzycznej w Chełmie - grupa dzieci i opiekunów czekała na odlot na lotnisku w Tel Awiwie.

Atak Hamasu na Izrael. Rośnie bilans ofiar

Atak Hamasu na Izrael rozpoczął się w sobotę rano. Bojownicy przeniknęli do wielu miast na południu kraju. Izrael został również zaatakowany tysiącami rakiet. W niedzielę po południu izraelskie wojsko poinformowało, że przeprowadza zmasowane ataki lotnicze na cele w Autonomii Palestyńskiej, gdzie ukrywać się mają bojownicy Hamasu. W nocy z niedzieli na poniedziałek wojsko izraelskie poinformowało, że nadal prowadzi naloty powietrzne w Strefie Gazy.

Liczba ofiar łącznie po stronie Izraela i Palestyny przekroczyła w niedzielę 1100. Władze palestyńskie mówią o 413 ofiarach nalotów izraelskich dokonywanych w odwecie za atak Hamasu, w tym 78 dzieciach. Strona izraelska podaje liczbę ponad 700 zabitych w ataku Hamasu. Rannych po stronie izraelskiej jest 2315 osób.

Szef Pentagonu Lloyd Austin ogłosił w niedzielę, że USA wysłały w region wschodniego Morza Śródziemnego grupę uderzeniową z lotniskowcem USS Gerald Ford, a także dostarczą izraelskiemu wojsku sprzętu i amunicję. Prezydent Biden przekazał w rozmowie z izraelskim premierem, że pomoc jest w drodze i wkrótce wysłane zostaną kolejne transporty.

PAP/Aleksander Główczewski