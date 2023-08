Fala zakażeń legionellą, kolejne ofiary. Władze podejmują pilne działania

Nie żyją trzy osoby zakażone bakterią legionelli. Wzrosła także liczba zakażonych, którzy są leczeni w szpitalach w Rzeszowie. Z informacji reportera Radia ZET Przemysława Taranka wynika, że ofiary to pacjenci podkarpackiego Centrum Chorób Płuc: mężczyzna leczony na oddziale alergologii i kobieta z oddziału chemioterapii.

We wtorek w szpitalu zmarła pierwsza pacjentka. Kobieta była jedną z 51 osób, które trafiły w ostatnich dniach do rzeszowskich szpitali z powodu zakażenia wspomnianą bakterią. Obecnie w szpitalach przebywa ponad 70 zakażonych osób. Liczba ta może wzrosnąć.

Legionella w Rzeszowie. Nie żyją kolejne osoby

W najbliższy weekend zostanie przeprowadzona akcja odkażania wody w całej sieci wodociągowej w Rzeszowie. Taką decyzję podjął prezydent miasta Konrad Fijołek. Nadzwyczajne działania mają zatrzymać falę zakażeń bakteriami legionelii. W rzeszowskich szpitalach przebywa obecnie 50 pacjentów z potwierdzonym zakażeniem.

- To będzie oznaczało, że będzie podwyższona dawka chloru. Mieszkańców będziemy prosić o to, aby pamiętali, żeby tę wodę przygotować albo dać jej chwilę, żeby ten nadmiar chloru wyszedł - powiedział Fijołek.

- Monitorujemy tę sytuację już od kilku dni. Być może w komunikatach medialnych wydaje się, że przypadki przyrastają, ale trzeba pamiętać, że za nami weekend, i część osób nie zgłaszała się do lekarzy. Patrząc jednak na dynamikę, którą obserwujemy w dłuższej perspektywie czasowej, nie ma istotnego wzrostu z dnia na dzień - ocenił prezydent Rzeszowa.

Fala zakażeń legionellozą. Władze podejmują działania

Sanepid tłumaczy, że potrzeba co najmniej 10 dni, aby ustalić szczegóły, co do źródła bakterii. - Nie dysponujemy na tę chwilę oficjalnymi wynikami badań wody. Jeżeli będziemy nimi dysponować, a pobraliśmy już ponad 40 próbek, wtedy będziemy mogli udzielić konkretnej odpowiedzi. Z charakterystyki legionellozy wiemy, że bardziej jest ona wykrywana w wodzie ciepłej - wyjaśnił Jaromir Ślączka, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie.

Jak czytamy na stronie sanepidu, bakteria Legionella występuje na całym świecie i jest szeroko rozpowszechniona w środowisku, a jej rezerwuarem jest woda i mokra gleba. Tę bakterię wykrywano w strumieniach, stawach, instalacjach wodno-kanalizacyjnych hoteli, szpitali, domów opieki, w kurkach i sitkach prysznicowych, w zbiornikach magazynujących wodę, urządzeniach klimatyzacyjnych i nawilżających, w basenach z hydromasażem, basenach termalnych, basenach spa, w urządzeniach medycznych.

Do zakażenia dochodzi drogą inhalacji zakażonego aerozolu (np. z nebulizatora) lub przez mikroaspirację wody. Choroba nie przenosi się poprzez picie skażonej wody i z człowieka na człowieka. Szczególnie narażone są osoby z obniżoną odpornością i przewlekle chore.