Narodowy Marsz Papieski przeszedł ulicami miast w rocznicę śmierci kard. Wojtyły 2 kwietnia, celebrując pamięć o zmarłym. Wespół z akcją rozdawania pasażerom kremówek papieskich w pociągach PKP Express Intercity happening składał się na państwowe upamiętnienie minionej niedzieli. Warszawska edycja przemarszu przetoczyła się z ronda Dmowskiego, ul. Marszałkowską, przez pl. Piłsudskiego aż do bazyliki Jana Chrzciciela. Na trasie zgromadzenia tłum natrafił m.in. na transparent z twarzą byłego papieża i hasłami: "Winny, hipokryta, zbrodniarz, obrońca pedofili", trzymany przez jednego z uczestników. Seniorzy wpadli w furię.

Warszawa: Jan Paweł II obskurantem. 35-latek z zarzutami, 80-latek w furii

Na nagraniu udostępnionym w serwisie Twitter widać, jak do młodego mężczyzny przy skrzyżowaniu z ul. Marszałkowską podchodzi gromada seniorów, którzy krzyczą w jego stronę m.in.: "dzięki niemu (w domyśle, byłemu papieżowi - red.) masz Polskę, jaką masz, łajzo jedna", "masz szczęście, że żyjesz, ale jeszcze Cię znajdę", "pachołek ruski" czy "za Gomułki to by go powiesili". Młodego mężczyznę izolują przed agresywnymi uczestnikami marszu policjanci.

W rozmowie z rzecznikiem prasowym KMP ze Śródmieścia podinsp. Robertem Szumiatą ustalamy, że tego dnia funkcjonariusze interweniowali wobec 35-latka z uwagi na zgłoszenie jednego z seniorów, który "poczuł się obrażony" hasłami z transparentu. Do zatrzymania, a później przesłuchania obu mężczyzn (35-latka z transparentem, jak i oburzonego 80-latka), doszło ok. 11.00. Młodszy z nich usłyszał zarzuty z art. 196 kk - obrazy uczuć religijnych. Po wszystkim został zwolniony do domu. Była to jedyna interwencja zakończona postawieniem zarzutów w ramach marszu papieskiego.

