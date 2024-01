Gdzie idą pieniądze z WOŚP? „Zgodnie z ustawą o zbiórkach publicznych”

Szukając odpowiedzi na pytanie gdzie idą pieniądze z WOŚP, należy cofnąć się do marca 1993 roku. To właśnie wtedy powstała Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która zajmuje się zbiórką pieniędzy na sprzęt najbardziej potrzebny polskim szpitalom. Do momentu powołania do życia Fundacji wszystkie formalności związane z pieniędzmi, ich przechowywaniem i wydatkowaniem prowadziło Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. To właśnie tam została zorganizowana pierwsza zbiórka, w odpowiedzi na potrzeby kardiochirurgii dziecięcej.

WOŚP: gdzie trafiają pieniądze?

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy co rok prowadzi ogólnopolską zbiórkę publiczną i przyjmuje darowizny celowe. Suma zebranych w każdym Finale środków podawana jest do publicznej wiadomości 8 marca. W tym samym czasie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (wcześniej do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji) składane jest sprawozdanie z ilości zebranych środków oraz poniesionych na jej zorganizowanie kosztów.

Jaka część środków trafia do szpitali? Jak czytamy na stronie WOŚP: „Fundacja WOŚP środki zebrane w corocznej zbiórce publicznej w całości przeznacza na zakup sprzętu medycznego i finansowanie programów medycznych, co wykazujemy w publikowanych poniżej sprawozdaniach ze sposobu wydatkowania zebranych środków. Zgodnie z zapisami w ustawie o zbiórkach publicznych środki zebrane w ramach ogłoszonej zbiórki pt. Finał WOŚP w całości muszą być przeznaczone na cele zbiórki”.

WOŚP: jak przekazywany jest sprzęt?

W kolejnych tygodniach weryfikowane są prośby szpitali. Fundacja wysyła ankiety w celu szczegółowego zbadania potrzeb i zasadności próśb. Odbywają się też konsultacje z ekspertami medycznymi.

Czas na Konkurs Ofert. Spośród nadesłanych ofert Fundacja wybiera najlepszy sprzęt i aparaturę medyczną, oraz dokonuje jej zakupu.

W kontraktach zawarta jest umowa na:

Wyprodukowanie sprzętu. Rozwiezienie sprzętu do obdarowanych szpitali. Zainstalowanie sprzętu i przeszkolenie personelu.

„Po zrealizowaniu kontraktów, po zakończeniu roku obrotowego składamy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji sprawozdanie za dotychczas rozdysponowane środki. Sprawozdanie to zawiera informacje o wysokości wydanych środków, z podziałem na temat Finału i programy prowadzone przez Fundację” – czytamy na stronie WOŚP.

Szczegółowe sprawozdania znaleźć można na stronie Fundacji WOŚP, w zakładce: Fundacja, Ważne informacje, Rozliczenia.

Źródło: Radio ZET