Gorące komentarze po reportażu o kard. Wojtyle. "Odjaniepawlić przestrzeń publiczną"

Jan Paweł II, kiedy był jeszcze metropolitą krakowskim, miał wiedzieć o przypadkach pedofilii wśród księży - wynika z reportażu "Franciszkańska 3", który wyemitowała telewizja TVN24. Autor materiału MArcin Gutowski rozmawiał z ofiarami księży, którzy jeszcze w latach 60. podlegali kardynałowi Wojtyle. Ponadto dotarł do ludzi, którzy osobiście informowali go o przestępstwach popełnianych przez duchownych, i do kościelnych dokumentów potwierdzających działania i zaniechania Wojtyły.

Reportaż wywołał falę komentarzy i emocji w sieci. - Nie znalazłem wzmianki, że Karol Wojtyła kiedykolwiek chciał się spotkać z ofiarami. Ani jako arcybiskup, ani jako papież. Papież jawi się jako zimny aparatczyk, który broni przede wszystkim interesów Kościoła - komentował dla Wirtualnej Polski Ekke Overbeek, holenderski dziennikarz i autor książki "Maxima Culpa. Jan Paweł II wiedział".

Reportaż Marcina Gutowskiego "Franciszkańska 3" w TVN24

Monika Białkowska, publicystka "Przewodnika Katolickiego", na antenie TVN24 mówiła: - To jest bardzo poważna rysa, która pojawiła się na pomniku Jana Pawła II, który nam wybudowano. Po tym, co Marcin (Gutowski - red.) pokazał w swoim filmie, po tym co wiemy, nie da się w tej chwili chyba utrzymać tezy, do której próbowano - wbrew faktom - nas przekonywać, że Jan Paweł II nie wiedział, nie zdawał sobie sprawy z tego, czym było wykorzystywanie seksualne, że Jan Paweł II dowiedział się o tym w latach 90. i był tym tak przerażony, że nie potrafił, nie miał możliwości i narzędzi podjąć działania.

- Dla dobra ludzi, którzy są w Kościele, trzeba tę sprawę rozwiązać. To ostatni dzwonek, póki niektóre osoby jeszcze żyją - mówił WP ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, znany m.in. z walki z pedofilią w Kościele.

Do reportażu odnieśli się także politycy. "Kolejny odcinek »Bielma«. Po obejrzeniu nikt nie powinien mieć wątpliwości, że JPII latami tolerował pedofilię wśród księży. I nikt nie powinien mieć też wątpliwości, że pilnie należy odjaniepawlić przestrzeń publiczną w Polsce" — napisała na Twitterze posłanka KO Klaudia Jachira.

Zareagowali również przedstawiciele obozu rządzącego. Premier Mateusz Morawiecki na Facebooku wstawił zdjęcie z jednej z pielgrzymek Jana Pawła II do Polski z hasłem "Nie lękajcie się". "Święty Janie Pawle II — módl się za Polskę!" — napisała na Twitterze europosłanka z Solidarnej Polski Beata Kempa.

