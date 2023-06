Straszna śmierć nastolatka. Zginął na oczach kolegów

Jak poinformowała "Gazeta Pomorska", do tragedii doszło w sobotę 17 czerwca ok. godz. 22 na terenie starych browarów przy ul. Sikorskiego w Grudziądzu (woj. kujawsko-pomorskie). 19-latek spadł ze starego komina, z wysokości ok. 30 metrów. Działo się to na oczach kolegów, którzy z nim tam przebywali.

Grudziądz. Nie żyje 19-latek, który spadł z komina

Policja i służby medyczne natychmiast po tym, jak otrzymały zgłoszenie o wypadku, dotarły na miejsce. Rozpoczęto akcję reanimacyjną, ale niestety, życia młodego mężczyzny nie udało się już uratować.

"Obrażenia wewnętrzne oraz głowy oraz złamania kończyn były zbyt duże i poważne" - czytamy w artykule. Podano, że 19-latek był mieszkańcem znajdującego się na terenie tego samego województwa powiatu świeckiego.

- 19-latek poniósł śmierć na miejscu - potwierdził w rozmowie z "Gazetą Pomorską" mł. asp. Łukasz Kowalczyk, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu. W tej sprawie śledztwo prowadzi już także miejscowa prokuratura.

RadioZET.pl/pomorska.pl