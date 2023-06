Horror w Wielkopolsce. Trzylatka wpadła do żaru

Trzyletnia dziewczynka trafiła do szpitala w woj. wielkopolskim z oparzeniami trzeciego stopnia po tym, jak wpadła do żaru po pozostawionym dzień wcześniej ognisku. Dziecko trafiło do szpitala, jak powiedział dr n. med. Witold Miaśkiewicz "jedyna pozytywna informacja w tej tragedii jest taka, że doszło do oparzenia 15 proc. ciała, w wyniku czego nie generuje się stan zapalny".