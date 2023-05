Incydent z rosyjską rakietą pod Bydgoszczą. Polacy coraz bardziej zaniepokojeni

Sondaż IBRiS został przeprowadzony na zlecenie Radia ZET. Ankietowani otrzymali pytanie: "Czy ta sytuacja (dotycząca incydentu z rosyjską rakietą) wpłynęła na Pana/Pani ocenę skuteczności polskiego systemu obronnego?". Tylko 48,2 proc. ankietowanych odpowiedziało, że nie wpłynęło i pozostało bez zmian. Odpowiedzi: "Tak, obniżyło" udzieliło 51,8 proc. badanych.

Incydent z rosyjską rakietą pod Bydgoszczą. Niepokojący sondaż

Najwięcej ankietowanych, którzy stwierdzili, że ich zaufanie do skuteczności polskiej obrony nie spadło, jest wśród wyborców Zjednoczonej Prawicy - aż 85 proc. Zaledwie 33 proc. ma odmienne zdanie. Aż 67 proc. wyborców opozycji twierdzi, że to zaufanie spadło - wynika z sondażu dla Radia ZET. Jedynie 15 proc. uważa, że nic to nie zmieniło w ich ocenie.

Obniżona ocena skuteczności polskiego systemu obronnego spada przy podziale ankietowanych na wieś, małe, średnie i duże miasta.

Wieś:

Nie wpłynęło, pozostał bez zmian - 64 proc.

Tak, obniżyło - 36 proc.

Małe miasto do 50 tys. mieszkańców:

Nie wpłynęło, pozostał bez zmian - 51 proc.

Tak, obniżyło - 49 proc.

Średnie miasto 50 - 250 tys. mieszkańców:

Nie wpłynęło, pozostał bez zmian - 28 proc.

Tak, obniżyło - 72 proc.

Duże miasto, pow. 250 tys. mieszkańców:

Nie wpłynęło, pozostał bez zmian - 37 proc.

Tak, obniżyło - 63 proc.

Żaden z ankietowanych nie udzielił odpowiedzi, że incydent podniósł jego zaufanie w skuteczność polskiego systemu obronnego. Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS dla Radia ZET został przeprowadzony w dniach 12-13.05.2023 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo(CATI) na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1100 dorosłych osób.

RadioZET.pl