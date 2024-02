Jak wygląda pączek za 100 złotych? "Kulinarne uniesienie"

Z okazji Tłustego Czwartku cukiernie w całej Polsce prześcigają się w nietypowych pomysłach: pączek z wytrawnym nadzieniem czy kolorową polewą nikogo już nie dziwi. Z myślą o wielbicielach pączków, którzy szukają niezapomnianych doznań, słupska kawiarnia Kaiser Patisserie przygotowała specjalnego, wykwintnego pączka z dodatkiem złota.

Luksusowy Pączek 24K: jak smakuje?

Składniki pączka są równie niezwykłe, jak jego cena. Przede wszystkim pączek jest pokryty jadalnym złotem. W środku ma szafranowe nadzienie na bazie mascarpone. Szafran jest jedną z najdroższych przypraw na świecie. Dodatkowo, złoty pączek jest dużo większy niż standardowe wypieki. To około 300 g. “słodkiej rozkoszy”.

– Jest najdroższy, ale naszym celem nie była zawrotna cena. Chcieliśmy pokazać naszym gościom, że można zjeść w tłusty czwartek więcej niż tradycyjnego pączka. Filozofia marki Kaiser to "Omnisense". To filozofia doświadczeń i apetyt na piękno odbierane wszystkimi zmysłami. Jesteśmy marką, która w ofercie ma ręcznie robione produkty, stawia na wysublimowane smaki. Luksusem nie musi być manifestowanie bogactwa, ale każdy chce czasem poczuć się dobrze. Pozwolić sobie na chwilę przyjemności i chwile radości. Nie tylko ma być ładny, złoty na zewnątrz, ale i na dobrych składnikach, z dobrym wnętrzem. Nie kierujemy się do klienta luksusowego, ale do klienta, których chce zjeść coś dobrego i smacznego – mówiła Beata Zielińska z Kaiser Patisserie w rozmowie z “Wyborczą”.

Do jednego ze złotych pączków w dołączony jest specjalny “złoty bilet” uprawniający do zwiedzania pracowni cukierniczej w Słupsku, poznania tajników pracy i degustacji słodkości. Czy dzieło cukiernictwa można zjeść tylko w Słupsku? Uspokajamy: cukiernia Kaiser Patisserie posiada 9 lokali w: Berlinie, Szczecinie, Kołobrzegu, Słupsku, Gdyni, Sopocie, Gdańsku Garnizonie i Centrum oraz Warszawie.