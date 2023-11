Bydgoszcz. Ruszył Jarmark Bożonarodzeniowy. Ceny, godziny otwarcia, atrakcje

Jarmark Bożonarodzeniowy w Bydgoszczy zmienił Stary Rynek i ulicę Mostową nie do poznania. W tym roku świętowanie rozpoczęło się już 18 listopada i potrwa do 22 grudnia, chociaż niektóre ozdoby pozostaną z mieszkańcami na dłużej. Jarmark to idealne miejsce dla osób, które poszukują niebanalnych prezentów świątecznych, ale też tych, którzy po prostu chcą poczuć atmosferę świąt. Na zwiedzających czeka zimowe wesołe miasteczko, zapach świątecznego grzańca i potraw, nastrojowa muzyka, a także ciekawe atrakcje dla dzieci. Wśród 49 stoisk handlowych każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie.

Jarmark Bożonarodzeniowy Bydgoszcz: najważniejsze atrakcje

Jarmark Bożonarodzeniowy w Bydgoszczy to gratka dla miłośników świątecznych potraw. Smakosze będą mogli spróbować aromatycznego bigosu, pierogów, grzanego wina czy szaszłyków.

Stoiska ze świątecznymi ozdobami i pysznym, domowym jedzeniem, to oczywiście nie wszystko, co czeka na gości Jarmarku. Każdego dnia będziemy mogli tu oglądać nastrojowe występy muzyczne artystów. Łącznie organizatorzy przygotowali aż… 130 godzin muzyki na żywo. Koncerty będą odbywać się przez cały czas trwania wydarzenia. Jarmark w Bydgoszczy to też niezwykłe iluminacje świetlne, mini wesołe miasteczko dla najmłodszych, koło młyńskie czy sanie św. Mikołaja.

Jarmark Bożonarodzeniowy Bydgoszcz: godziny otwarcia

Godziny otwarcia Jarmarku Bożonarodzeniowego w Bydgoszczy to 13.00 do 20.00. Z atrakcji można korzystać codziennie, a w weekendy jarmark będzie czynny godzinę dłużej, do 21.00.

Jarmark w Bydgoszczy: ceny

Ile kosztują świąteczne atrakcje dostępne na jarmarku? Cennik wybranych atrakcji:

Koło – 25 zł

Karuzela Wenecka – 15 zł

Jumbo – 15 zł

Mała kolejka Mikołaja - 15 zł

Labirynt – 20 zł

Budka Foto 360 – 5 zł/osoba

Jak piszą organizatorzy, zmotoryzowane osoby mogą skorzystać z parkingu przy ul. Grudziądzkiej. Jest on podzielony na dwie strefy. W strefie SPP parkowanie po godz. 17.00 i w weekendy jest darmowe. Pierwsza godzina parkowania w strefie SPP w godz. 8.00 – 17.00 kosztuje 3,80 zł.

Źródło: Radio ZET/bydgoszcz.pl/Facebook