Jarmark bożonarodzeniowy w Katowicach — w 2023 roku odbędą się dwa ciekawe wydarzenia. Grudniowy czas kojarzy nam się m.in. z bożonarodzeniowymi jarmarkami. Jedno z największych tego typu wydarzeń trwa właśnie w Katowicach. Na odwiedzających czeka mnóstwo stoisk oraz dodatkowych atrakcji, których nie można przeoczyć. Poza tym w tę zimę warto zarezerwować sobie nieco czasu, aby odwiedzić słynny kiermasz w zabytkowej dzielnicy Katowic, czyli tzw. Jarmark na Nikiszu.

Jarmark Bożonarodzeniowy 2023 Katowice: godziny otwarcia

Jarmark Bożonarodzeniowy 2023 na katowickim Rynku będzie trwał aż do 7 stycznia 2024 roku. Od poniedziałku do czwartku jest czynny w godzinach od 10:00 do 12:00, z kolei w piątki, soboty i niedziele – od 10:00 do 21:00. Wyjątkiem są następujące dni:

24 grudnia (Wigilia): 10:00-14:00

25,26 grudnia: 10:00-21:00.

31 grudnia: 10.00:16.00 (niektóre stoiska będą otwarte do godz. 2:00 w Nowy Rok)

1 stycznia: 12:00-20:00

W ramach jarmarku można zapoznać się z ofertą kilkudziesięciu wystawców. To okazja, aby zakupić nie tylko dekoracje świąteczne, ale też spróbować znakomitych tradycyjnych przysmaków, takich jak miody, wyroby piekarnicze itp. Na odwiedzających czekają także młyńskie koło, wiktoriańska karuzela czy Magiczny Park Świateł.

Jarmark na Nikiszu 2023 – data i godziny otwarcia

W dniach 8-10 grudnia w Katowicach odbędzie się również "Jarmark na Nikiszu". To już 16 edycja tego wydarzenia, która co roku przyciąga tłumy odwiedzających. Organizatorem kiermaszu jest Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych we współpracy z Miastem Katowice. Jarmark będzie czynny w piątek w godzinach od 14:00 do 20:00, z kolei w sobotę oraz w niedzielę od 11:00 do 20:00.

Podczas kiermaszu będzie można kupić nie tylko przeróżne rękodzieło, ale również smakowite wyroby z regionu i innych części Polski. Jak co roku nie zabraknie również efektownych iluminacji oraz klimatycznej muzyki na żywo.