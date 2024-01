Jest projekt rozporządzenia MEN ws. prac domowych. Już wiemy, że wiele zadań nie zniknie

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało 26 stycznia projekt rozporządzenia, które zakłada likwidację prac domowych. Zgodnie z zapowiedzią ministry Barbary Nowackiej w klasach I–III nauczyciel nie będzie zadawał uczniowi pisemnych i praktycznych prac domowych do wykonania w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.

MEN w uzasadnieniu projektu wyjaśnia, że najmłodsi uczniowie nadal będą uczyć się w domu. Nauka czytania i czytanie lektur, przyswajanie określonych treści i nauka słówek, to zadania, z których uczniowie nie zostaną zwolnieni. “Zmiana ta ma na celu jedynie ograniczenie zadawania pisemnych i praktycznych prac domowych. Miejscem, w którym uczniowie, zwłaszcza młodsi, powinni zdobywać wiedzę i umiejętności jest przede wszystkim szkoła” - podkreśla MEN.

MEN opublikowało projekt rozporządzenia zakładającego likwidację prac domowych

Rozporządzenie zakłada również, że w przypadku uczniów w klasach IV-VIII nauczyciel będzie mógł nadal zadawać uczniom prace pisemne i praktyczne prace domowe do wykonywania w czasie wolnym, ale nie będą one obowiązkowe i oceniane. MEN podaje w uzasadnieniu rozporządzenia, że nauczyciel będzie je sprawdzał i przekazywał swoje uwagi uczniowi - co zrobił dobrze, co wymaga poprawy i jak to zrobić oraz jak powinien dalej się uczyć.

MEN uważa, że zmiany są konieczne, ponieważ dzieciom w wieku od 7 do 15 lat, gdy następuje bardzo intensywny rozwój fizyczny i psychiczny, należy zapewnić czasu na odpoczynek, zabawę czy rozwijanie zainteresowań. Resort edukacji podkreśla, że proponowane zmiany dotyczą wybranych rodzajów prac domowych, czyli prac pisemnych i praktycznych.

Według MEN i rodziców uczniowie, szczególnie najmłodsi, są nadmiernie obciążani zadaniami domowymi, co wiąże się ze zmęczeniem, zmniejszeniem zainteresowania nauką, a nawet zwiększeniem nierówności edukacyjnych. "W opinii ekspertów i naukowców, jakość i częstotliwość odrabiania prac domowych przez uczniów szkół podstawowych w dużym stopniu uwarunkowana jest możliwościami rodziców" - czytamy na stronie MEN.

Rozporządzenie jest teraz konsultowane. MEN planuje, że nowe przepisy wejdą w życie 1 września 2024 roku.

Źródło: Radio ZET/Ministerstwo Edukacji Narodowej