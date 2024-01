Nowy przedmiot w szkole? Jest apel do ministry Nowackiej

Kolejny przedmiot w szkołach? Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec zwrócił się z apelem do ministry edukacji narodowej Barbary Nowackiej o rozważenie włączenia do programu nauczania nowego przedmiotu o nazwie wiedza o zdrowiu. Miałby być on wzorowany na wiedzy o społeczeństwie.

Wiedza o zdrowiu - nowy przedmiot w szkole?

Jak podkreśla RPP, edukacja zdrowotna odgrywa ważną rolę w budowaniu świadomości zdrowotnej i profilaktyce oraz zapewnia niezbędne informacje dotyczące zdrowego stylu życia, prawidłowego odżywiania, aktywności fizycznej i kontroli zdrowia. "Rzecznik już wielokrotnie występował w przeszłości w tej sprawie do Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz Rzecznika Praw Dziecka" - ujęto w komunikacie.

W przesłanym do Nowackiej piśmie Rzecznik wyjaśnił, że wprowadzenie przedmiotu edukacji zdrowotnej do szkół "umożliwi uczniom zdobycie umiejętności niezbędnych do podejmowania właściwych decyzji związanych m.in. ze zdrowiem, prawidłowym odżywianiem się, prawami i obowiązkami pacjenta, zrozumieniem znaczenia działań profilaktycznych oraz oceną skuteczności szczepień ochronnych".

Co istotne, edukacja zdrowotna ma pozwolić na poruszenie kwestii takich jak seksualność, profilaktyka związana ze zdrowiem psychicznym, szacunek dla osób LGBT i ich seksualności. "Kształcenie kompetencji zdrowotnych, właściwych postaw u dzieci i młodzieży oraz szacunku dla innych osób przyczyni się do lepszego zarządzania własnym zdrowiem, unikania ryzykownych zachowań w przyszłości i wytworzenia otwartej, pełnej szacunku postawy wobec innych" - zakomunikowano.

RPP podkreślił, że w wielu państwach Europy i świata praktykuje się edukowanie młodzieży w zakresie wiedzy o zdrowiu. Bartłomiej Chmielowiec przekazał ministrze Barbarze Nowackiej opracowane scenariusze lekcji oraz informator z zakresu praw pacjenta dla klas 1-3 szkół podstawowych.

Źródło: Radio ZET/gov.pl