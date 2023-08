Nie żyją 18-latek i 19-latek. Służby zastały ich nieprzytomnych

Koszmar w Jordanowie, na południu Małopolski. W jednym z domów w tej miejscowości odnaleziono nieprzytomnych nastolatków.

- Nasz patrol został wezwany na miejsce około godz. 16.30 – powiedział Onetowi Wojciech Copija, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej.

Jordanów. Nie żyją 18-latek i 19-latek. Zastano ich nieprzytomnych

Policjanci z komisariatu w Jordanowie zastali na miejscu wezwania dwóch młodych mężczyzn w wieku 18 i 19 lat w bardzo złym stanie. Młodszy z nich zmarł, a starszy co prawda oddychał, ale pozostawał nieprzytomny. Przetransportowano go do szpitala, jednak i jego życia nie udało się uratować.

Od 19-latka została pobrana krew do badań toksykologicznych. Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza z Krakowa. Czynności na miejscu nadzorowane były przez prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Suchej Beskidzkiej.

Onet podał, że jedną z potencjalnych hipotez dotyczących tragedii jest groźna substancja, jaką mogli zatruć się nastolatkowie. Lokalny portal Sucha24.pl poinformował, że nie można wykluczyć, że śmierć młodych mężczyzn była spowodowana przez narkotyki lub inne substancje psychoaktywne.

RadioZET.pl/PAP/Onet.pl/Sucha24.pl