Poruszający wpis taty śmiertelnie potrąconej 12-latki. Jego słowa rozrywają serce

Do śmiertelnego potrącenia 12-latki na przejściu dla pieszych przy szkole podstawowej w Józefosławiu doszło w środę 14 czerwca po południu. Początkowo służby informowały o jednej dziewczynce, która brała udział w zdarzeniu. Ostatecznie okazało się, że potrącone zostały dwie 12-letnie dziewczynki. – Pomimo reanimacji, jedna z nich zmarła na miejscu, druga z potłuczeniami trafiła do szpitala – powiedział rzecznik Komendanta Stołecznego Policji nadkom. Sylwester Marczak.

Józefosław. Ojciec tragicznie zmarłej 12-latki zabrał głos

Dramatyczna walka o życie 12-latki trwała niemal godzinę. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. – Niestety po około 50 minutach prowadzonej reanimacji, lekarz stwierdził zgon dziecka – przekazał mł. bryg. Łukasz Darmofalski z Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie.

Na facebookowej grupie mieszkańców Józefosławia i okolicznych miejscowości posypały się kondolencje. "Chciałbym złożyć wyrazy ubolewania rodzinie po tragedii w Józefosławiu" – napisał pan Paweł. Pod postem poruszający wpis zamieścił ojciec zmarłej 12-latki.

"To mojej córci życia nie wróci, ale zawsze twierdziłem, że te cholerne L (autobusy - red.) to nieporozumienie. Oliwka ich nie lubiła, dziś umarła część mnie i zrobię wszystko, żeby wyjaśnić, co się stało..." – czytamy. "Piszemy petycje w sprawie przesunięcia autobusów z Kameralnej na Cyraneczki? W tej szkole uczy się 1,5 tys. dzieci i zbyt dużo ich jest w takiej bliskości ulicy! Dorośli maja obowiązek chronić dzieci!" – odpowiedział pan Marek.

Policja zatrzymała kierowcę autobusu

69-letni kierowca autobusu miejskiego L39 został zatrzymany. – Została mu pobrana krew na obecność alkoholu i narkotyków – poinformował nadkom. Marczak. – Zabezpieczono monitoring ze szkoły, pobliskich budynków oraz autobusu – dodał.

"W związku z tym tragicznym wypadkiem uczniowie szkoły zostali objęci pomocą psychologiczną, a dyrektor Andrzej Sochocki zarządził żałobę w szkole do dnia pogrzebu zmarłej uczennicy" – przekazała w mediach społecznościowych zastępca burmistrza Piaseczna Hanna Kułakowska-Michalak. Złożyła też kondolencje rodzinie i bliskim dziewczynek oraz całej społeczności szkolnej.

